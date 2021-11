YouTube fourre encore plus de choses dans son expérience plein écran

Le dernier test a/b ajoute encore plus de boutons et de raccourcis à la vue plein écran

Au cours des derniers mois, YouTube a expérimenté de plus en plus de choses dans l’interface vidéo plein écran sur Android, et la société n’a apparemment même pas fait à distance. Nous avons déjà repéré l’accès à la section des commentaires et à la description de la vidéo dans le mode auparavant sans distraction, et maintenant, il semble que YouTube aimerait que vous puissiez faire presque tout en plein écran qui était auparavant limité à l’interface verticale.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus de l’une de nos unités Samsung Galaxy Fold3, une nouvelle expérience d’interface ajoute certains des boutons que vous pouvez généralement trouver sous une vidéo en lecture verticale jusqu’en bas de la vue plein écran. Lorsque le test est actif pour vous, vous avez accès aux mentions J’aime et Je n’aime pas, un raccourci vers la section des commentaires, une option pour ajouter la vidéo à une liste de lecture et un bouton de partage. Lorsque vous appuyez sur le titre en haut, vous pouvez également accéder à la description de la vidéo, comme nous l’avons vu précédemment. Dans la nouvelle interface, vous ne pouvez plus balayer vers le haut pour afficher les vidéos suggérées – il y a maintenant un bouton dans le coin inférieur droit qui vous donne accès à celles-ci.

Nous avons initialement supposé que le changement pourrait être limité aux appareils pliables et autres appareils dotés d’écrans plus grands et donc de plus d’espace pour afficher ces éléments supplémentaires, mais nous avons également repéré les nouveaux boutons sur un Galaxy S21. Cela nous fait croire que la nouvelle interface est prévue pour tous les facteurs de forme sur Android. Cependant, comme pour tous ces tests a/b qui sont déployés pour certaines personnes pour disparaître peu de temps après, il est tout à fait possible que YouTube ne parvienne pas complètement au changement si les développeurs déterminent que la solution n’est pas satisfaisante, alors ne ne sortez pas vos fourches tout de suite.

