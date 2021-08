YouTube gagne de nouvelles fonctionnalités de recherche, vous permet de plonger directement dans les chapitres vidéo

Google a annoncé quelques nouveaux changements pour l’application YouTube sur iPhone et les meilleurs téléphones Android, qui rendront les vidéos plus accessibles et amélioreront l’expérience de recherche.

Source : Google

La première nouvelle fonctionnalité permet aux téléspectateurs de sauter directement dans un chapitre vidéo. Sur la page des résultats de recherche de l’application YouTube, vous trouverez une barre sous une miniature de vidéo qui affichera les chapitres disponibles lorsqu’ils sont sélectionnés. Les chapitres seront horodatés afin que vous puissiez plonger dans une partie spécifique d’une vidéo au lieu de devoir d’abord ouvrir la vidéo et faire défiler jusqu’au chapitre.

C’est une fonctionnalité intéressante qui donne aux utilisateurs une vue plus visuelle de ce que chaque chapitre pourrait consister avant d’entrer dans la vidéo. Bien sûr, cela ne fonctionnera que sur les vidéos avec des chapitres activés.

Pour obtenir encore plus de contexte sur les vidéos avant de les regarder, Google met en évidence la possibilité de visualiser de courts extraits de vidéos lors du défilement de l’application. De cette façon, vous pouvez prendre une décision plus éclairée quant à savoir si vous souhaitez ou non regarder la vidéo. Ceci est déjà disponible lorsque vous survolez des vidéos sur le Web et semble être disponible sur l’écran d’accueil de l’application, il semble donc qu’il fera enfin son chemin vers les résultats de recherche.

YouTube commencera également à rendre les vidéos plus accessibles en traduisant automatiquement les titres, les légendes et les descriptions des vidéos dans la langue locale “lorsque le contenu pertinent dans la langue locale n’est pas disponible”. Google dit qu’il commencera par des vidéos en anglais avant de s’étendre à d’autres langues, en espérant que cette fonctionnalité permettra aux créateurs d’atteindre un public plus mondial.

Enfin, Google “expérimente” une nouvelle façon d’améliorer les résultats de recherche YouTube “avec des liens vers des sites Web et d’autres formats de la recherche Google”. Cette fonctionnalité est actuellement limitée à l’Inde et à l’Indonésie, avec des plans pour s’étendre à d’autres pays.

