Les militants des droits des animaux ont fait pression à plusieurs reprises sur le plus grand réseau de partage de vidéos au monde pour qu’il agisse et supprime les vidéos. Mais une simple recherche de « bébé singe de torture » ​​a encore montré des centaines de résultats ce soir, peut révéler Express.co.uk.

Certaines vidéos ont averti les téléspectateurs que la vidéo « peut être inappropriée pour certains utilisateurs » mais permet toujours aux gens de cliquer dessus.

Parmi les nombreuses vidéos disponibles sur le site ce soir, l’une intitulée « Tortured Primates » montrait un singe électrocuté à mort.

Un autre clip écoeurant s’intitulait « Des bébés singes terrifiés, arrachés des bras de leur mère » et montrait un bébé primate incroyablement angoissé en train d’être maltraité.

Pendant ce temps, un troisième intitulé « Monkeys Abused and Teased » était en ligne depuis deux mois et avait recueilli 40 000 vues pendant cette période.

«J’ai passé une heure aujourd’hui à en rapporter autant que possible sous« violent ou repoussant ».

« Veuillez aller sur @youtube et rechercher « la torture des bébés singes » et signaler autant de vidéos, de chaînes et de listes de lecture que possible (pas besoin de les regarder pour le faire).

« C’est incroyable que ces malades puissent librement regarder ce contenu et l’alimenter, mais aussi que

@YouTube active ces vidéos dégoûtantes.

« Beaucoup de vidéos semblent correctes au début, mais ont généralement « torture » ​​dans leur titre afin que les malades sachent qu’il y a de la détresse ou des abus dans les vidéos, certains ont même l’air d’être des chaînes de charité ou d’amoureux des singes, mais c’est une ruse pour ne pas se faire prendre.

« Beaucoup de vignettes dérangeantes et de configurations délibérées. »

Ils ont également partagé un lien vers une pétition appelant YouTube à utiliser l’intelligence artificielle pour « interdire les vidéos d’abus de singes ».

Il a été lancé par un groupe appelé « Stop Monkey Abuse ».

Écrivant à côté de la pétition, il a déclaré : « Chaque jour, des centaines de singes sont torturés et maltraités pour produire des vidéos et les publier sur YouTube.

« La plupart de ces canaux sont monétisés (ils reçoivent des revenus publicitaires), ce qui signifie qu’ils font un profit en maltraitant les animaux. Les singes ne sont pas des jouets.

« Les bébés singes sont enlevés à leur mère quelques heures seulement après leur naissance et sont soumis à toutes sortes d’abus. Plus de détails peuvent être vus sur le site Stop Monkey Abuse sur Internet ! Merci de m’aider à faire prendre conscience de cette situation.

« L’intelligence artificielle et la vision par ordinateur ont suffisamment avancé pour pouvoir détecter et supprimer automatiquement un tel contenu, et en fait, cela est actuellement fait pour d’autres choses triviales telles que dire le mot F ou avoir un morceau de papier avec le mot pandémie dedans. .

« En supprimant leur plateforme (chaîne YouTube), nous supprimons la motivation de l’agresseur (le profit), contribuant ainsi à sauver la vie de ces animaux.

« Si nous pouvons convaincre YouTube de mettre en œuvre ces règles d’IA, en interdisant efficacement ce type de contenu ; nous aurions fait un grand pas dans la bonne direction.

YouTube a été contacté pour un commentaire.