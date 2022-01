YouTube interdit l’épisode de Joe Rogan sur la référence à l’Allemagne nazie

Crédit photo : Spotify

YouTube a interdit un épisode de Joe Rogan en raison de références à l’Allemagne nazie et à la désinformation sur COVID-19.

L’épisode de « The Joe Rogan Experience » mettait en vedette le Dr Robert Malone et a été rapidement supprimé par YouTube. L’épisode # 1757 a été partagé sur YouTube par un tiers, car le contrat de Rogan avec Spotify ne lui permet plus de télécharger des épisodes complets sur YouTube. La suppression a eu lieu quelques heures seulement après l’apparition du téléchargement sur le service.

Dans l’épisode, le Dr Robert Malone a comparé le climat actuel de la santé publique aux États-Unis à celui de l’Allemagne dans les années 1920 et 1930. Malone a souligné « l’anxiété flottante » dans les deux environnements, tout en notant que cette anxiété a été abordée et canalisée dans l’Allemagne nazie par un leader avec un message singulier. Malone affirme avoir inventé la technologie d’ARNm utilisée pour développer les vaccins COVID-19.

« Notre gouvernement est hors de contrôle à ce sujet, et ils sont sans loi », a déclaré le Dr Malone dans l’épisode maintenant supprimé. « Ils ignorent complètement la bioéthique ; ils ignorent complètement la règle fédérale commune et ils ont enfreint toutes les règles que je connais et sur lesquelles j’ai été formé pendant des années et des années. Ces mandats d’un vaccin expérimental sont explicitement illégaux. »

YouTube n’a pas du tout abordé la suppression de l’épisode de Joe Rogan directement.

Mais suivre un lien vers la vidéo supprimée montre qu’elle a été supprimée pour « violation » des directives de la communauté de la plate-forme. YouTube a mis en place une politique stricte de non-tolérance concernant la propagation de la désinformation COVID-19 sur la plate-forme. Mais les comparaisons avec l’Amérique et l’Allemagne nazie n’ont probablement pas aidé.

Certains téléspectateurs craignent que YouTube ne cible les opinions de ces scientifiques voyous que Rogan invite dans son émission. « YouTube a maintenant supprimé les interviews de Joe Rogan du Dr Robert Malone ainsi que du Dr Peter McCullough », a tweeté un partisan à propos de la suppression de l’épisode.

Le membre du Congrès du Texas Troy Nehls a même soumis au Congrès une transcription de l’épisode de Joe Rogan interdit sur YouTube.

« Aujourd’hui, j’ai soumis la transcription de l’épisode #1757 du podcast de l’expérience @joerogan avec le Dr Robert Malone au Congressional Record », a tweeté Nehls. « Les grandes technologies veulent restreindre votre accès à ces informations – mais elles ne peuvent pas censurer le Congressional Record. »

L’épisode interdit de Joe Rogan a été diffusé juste un jour après que Twitter a démarré Malone de sa plate-forme pour partager plus de désinformation COVID-19.

L’épisode est toujours disponible en streaming sur la plateforme Spotify. Après avoir supprimé un certain nombre d’épisodes précédents, la société semble éviter de donner l’impression de censurer l’homme qu’elle a payé plus de 100 millions de dollars pour passer exclusivement à la plate-forme.