YouTube interdit Sky News Australia pour désinformation sur Covid

YouTube a interdit à Sky News Australia de télécharger de nouveaux contenus pendant une semaine, précisant qu’il avait enfreint les règles sur la diffusion de la désinformation sur le Covid-19. Il a émis une « grève » dans le cadre de sa politique de trois avis, dont le dernier signifie une interdiction permanente. YouTube n’a pas indiqué d’éléments spécifiques, mais a déclaré qu’il s’opposait au matériel qui “pourrait causer des dommages dans le monde réel”.

L’éditeur numérique de la chaîne de télévision a déclaré que cette décision était une attaque inquiétante contre la capacité de penser librement. Sky News Australie appartient à une filiale de Rupert Murdoch News Corp et compte 1,85 million d’abonnés YouTube. L’interdiction pourrait affecter votre flux de revenus de Google.

Une déclaration de YouTube a affirmé qu’il avait “Effacer les politiques de désinformation médicale Covid-19 et établi sur la base des conseils des autorités sanitaires locales et mondiales. “Sky News Australia a déclaré avoir trouvé d’anciennes vidéos qui ne respectaient pas les politiques de YouTube et avait pris au sérieux son” engagement à respecter la rédaction et la communauté “.