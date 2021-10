YouTube lance de nouveaux événements de shopping en direct, de nouvelles mises à jour pour les campagnes CTV

YouTube fait un gros effort sur les achats en direct à l’approche de la saison des vacances, tout en mettant également à jour ses options d’annonces connectées pour offrir plus de transparence sur les performances.

Tout d’abord, YouTube a annoncé une nouvelle série d’événements de magasinage en direct, car il cherche à tirer parti de l’augmentation du comportement des acheteurs avant les vacances.

Comme expliqué par YouTube :

« Le YouTube Holiday Stream and Shop débutera le 15 novembre, avec sept jours de diffusion en direct achetable. Les fans qui se connectent pourront marquer de nouveaux produits, débloquer des offres à durée limitée et obtenir des réponses à leurs questions sur les produits via des questions-réponses en direct et des sondages auprès des créateurs et d’autres téléspectateurs.

Les achats en direct sont une opportunité clé, combinant l’immédiateté et le facteur FOMO des diffusions en direct, avec la contrainte des achats en direct. Le processus a été un grand succès en Chine, où le commerce en direct est en passe de devenir un marché de 423 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine. Facebook, TikTok et YouTube cherchent maintenant tous à se connecter au même, dans l’espoir que les consommateurs occidentaux adopteront également la tendance des achats en direct.

Ça marchera? Les premières expériences se sont révélées prometteuses, et les avantages d’engagement supplémentaires de la diffusion en direct ajoutent un autre facteur au processus de découverte de produits. En plus de cela, YouTube indique que 89% des téléspectateurs conviennent que les créateurs YouTube donnent des recommandations en lesquelles ils peuvent avoir confiance.

Cela semble être une combinaison puissante – et d’une manière ou d’une autre, nous allons le découvrir, avec plus d’expériences de commerce en direct à venir. Et cela pourrait bientôt ouvrir davantage de portes à davantage de marques pour diffuser leurs propres émissions de shopping, en utilisant les mêmes modèles et styles dans ces flux.

En plus de cela, YouTube met également à niveau ses campagnes d’action vidéo pour inclure automatiquement l’inventaire de télévision connectée (CTV), tout en ajoutant de nouvelles options de mesure vérifiées pour les campagnes CTV.

« À partir de ce mois-ci, les annonceurs américains sont en mesure de mesurer pleinement leurs investissements vidéo YouTube CTV sur YouTube et YouTube TV pour une vue précise de la véritable portée et de la fréquence incrémentielles dans Comscore Campaign Ratings (CCR). La mesure CTV de Nielsen Digital Ad Ratings (DAR) est disponible pour YouTube TV et le sera également bientôt pour YouTube CTV aux États-Unis.

YouTube affirme que regarder la télévision connectée est son expérience de consommation qui connaît la croissance la plus rapide, et il cherche à aider les annonceurs à tirer parti de ces nouvelles mises à jour.

Les campagnes CTV sur YouTube offrent un potentiel important, avec essentiellement les mêmes options de présentation que les publicités télévisées traditionnelles, mais avec la capacité de ciblage avancée des campagnes en ligne. Cela peut rendre les publicités télévisées beaucoup plus abordables, donnant aux petites entreprises un moyen d’étendre leur portée, qui augmente à mesure que de plus en plus de personnes consomment du contenu YouTube sur leur téléviseur domestique.

Les dernières mises à jour ajoutent un autre élément à cela, et il vaut vraiment la peine de considérer le potentiel des campagnes YouTube CTV dans votre planification.