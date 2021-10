YouTube lance des informations améliorées sur la rétention des spectateurs pour vous aider à orienter votre approche du contenu

in

YouTube ajoute de nouvelles statistiques pour aider à améliorer les performances de votre chaîne, avec des informations spécifiques sur les éléments de chaque vidéo qui maximisent l’engagement de l’audience, via des statistiques de rétention améliorées.

L’année dernière, YouTube a ajouté de nouvelles informations sur la fidélisation de l’audience pour les clips vidéo, qui fournissent des informations sur les endroits où les téléspectateurs s’engagent et abandonnent la lecture, afin d’aider à améliorer votre approche du contenu.

Maintenant, YouTube cherche à améliorer cela, en fournissant plus d’informations comparatives et des mesures plus spécifiques pour les segments des clips.

Tout d’abord, YouTube ajoute une nouvelle ligne de comparaison de rétention « typique » dans le graphique, qui mettra en évidence les performances de rétention régulières de votre chaîne, vous donnant une référence immédiate pour chaque clip.

Comme vous pouvez le voir sur cette image, la nouvelle ligne grise indiquera où vous voyez habituellement les baisses de visionnage dans les vidéos de longueur comparative, vous donnant une meilleure compréhension des performances relatives de chacun de vos téléchargements. YouTube cherche également, à terme, à étendre cela au-delà de vos propres clips, avec la ligne « Typique » incorporant également des performances vidéo sur d’autres chaînes similaires, mais cet élément est toujours en cours.

YouTube cherche également à fournir des tableaux de comparaison pour différents éléments, avec des options pour afficher vos listes de performances par “Intro”, “Top Moments”, “Spikes” et “Dips”.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, avec les nouvelles données de rétention, vous serez en mesure de voir lesquelles de vos vidéos sont au-dessus ou en dessous de vos mesures de performances habituelles dans chacune de ces catégories, ce qui vous aidera à affiner davantage le aspects clés qui attirent les téléspectateurs dans vos clips.

En plus de cela, YouTube ajoute également la prise en charge des chapitres dans le graphique, ce qui vous montrera quels éléments spécifiques génèrent une meilleure réponse et une meilleure rétention dans vos clips.

C’est important, car YouTube cherche à ajouter plus de chapitres à tous les niveaux, avec la mise en œuvre de chapitres automatiques, ce qui aidera éventuellement la plate-forme à fournir plus de conseils et de capacités de recherche pour les clips vidéo.

En tant que tel, les performances des chapitres pourraient devenir un facteur beaucoup plus important, surtout si la société mère Google commence à utiliser des chapitres dans les résultats de recherche. Avec ce nouveau graphique, vous pourrez voir, par exemple, si un nombre important d’utilisateurs ne s’intéressent qu’à un certain segment, ce qui pourrait vous donner plus d’élan pour explorer davantage cet élément, ou réduire les détails supplémentaires dans votre clips.

Ce sont des informations précieuses, fournissant des conseils plus spécifiques sur les performances des spectateurs, qui pourraient jouer un rôle important dans la définition de votre stratégie de contenu vidéo. Si vous voyez des pics dans certains éléments, par exemple, vous pouvez avoir une meilleure idée de pourquoi, ce qui pourrait alors pointer dans la bonne direction pour stimuler l’engagement avec les futurs clips

Au moins, cela vaudra certainement la peine d’expérimenter. Vous pouvez en savoir plus sur les dernières mises à jour des statistiques de YouTube ici.