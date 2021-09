YouTube lance le premier podcast, explorant comment les créateurs en ligne ont réussi

Alors que toutes les plateformes sociales cherchent à mettre en œuvre davantage de moyens pour permettre aux créateurs de monétiser leurs efforts sur la plateforme, dans le but de les faire publier plus souvent sur leurs applications, la croissance du nombre de créateurs qui deviennent des entreprises a conduit à ce qui a été appelé « l’économie des créateurs ». , ouvrant plus d’opportunités pour tous les types d’experts et de passionnés dans pratiquement tous les créneaux.

Mais bien que devenir un créateur de sites Web puisse sembler une proposition assez simple – créer un suivi sur les réseaux sociaux, créer du contenu aligné sur vos intérêts, puis monétiser cette attention – cela demande en fait beaucoup de travail, non seulement en termes de création de contenu cohérente, mais ensuite en ce qui concerne le marketing, l’établissement de flux de revenus, la gestion de votre propre entreprise, etc.

C’est souvent plus que ce à quoi la plupart des gens s’attendent, et pour aider à faire la lumière à ce sujet, YouTube a lancé aujourd’hui son tout premier podcast intitulé “The Upload: The Rise of the Creator Economy”.

Comme indiqué dans le clip ci-dessus, The Upload présentera des interviews de plusieurs stars de YouTube qui ont créé leur propre entreprise sur la base de leur travail, donnant un aperçu des détails techniques de la façon dont ils gèrent les différents aspects.

Comme expliqué par YouTube :

« Nous voulions montrer la magie de l’économie des créateurs d’une manière entièrement nouvelle, en emmenant les gens dans les coulisses pour apprendre ce qui se passe dans les entreprises des créateurs dont ils regardent les vidéos tous les jours. »

Cela, idéalement, aidera davantage de stars potentielles de YouTube à mieux comprendre ce qu’elles doivent savoir, tout en fournissant probablement une perspective précieuse sur ce que ces stars ont appris et sur le chemin qu’elles ont emprunté pour accéder à Internet. la célébrité.

Le podcast sera animé par la journaliste Brittany Luse, qui co-anime également le podcast populaire « For Colored Nerds », et présentera des profils sur des YouTubers bien connus comme Lilly Singh, Caleb Marshall et Emmy Cho.

« Tout au long de la série, Brittany présentera aux auditeurs des créateurs de chaînes de toutes tailles qui bâtissent des entreprises dynamiques et florissantes. De nouveaux épisodes sortiront tous les mercredis, à partir du 22 septembre.

Il peut sembler un peu étrange que YouTube, une plate-forme vidéo, lance un podcast, mais l’audio est devenu récemment une priorité pour la plate-forme, car elle cherche à s’aligner sur les tendances croissantes de l’audio social.

De nombreux YouTubers populaires ont désormais leurs propres podcasts, qu’ils partagent sur la plate-forme, offrant un contenu audio à leur large public, tandis que YouTube a également mis la musique au premier plan, avec des options d’écoute audio uniquement offrant un autre moyen de consommer du contenu YouTube.

À la fin de l’année dernière, YouTube a signalé que le streaming de vidéos musicales était à un niveau record, tandis que YouTube Music compte désormais plus de 77 millions d’abonnés payants. Ainsi, bien que les éléments visuels restent au cœur de l’offre plus large de la plate-forme, il existe également un intérêt important pour les offres audio uniquement, sur lesquelles YouTube se penche avec ce nouveau programme.

Cela pourrait valoir la peine de s’y connecter, surtout si vous cherchez à créer votre propre compte YouTube.

Vous pourrez télécharger « The Upload » partout où vous obtenez vos podcasts : à partir de YouTube, Spotify, Apple Music, Google Podcasts et via des haut-parleurs intelligents avec Google Assistant et Amazon Alexa, et plus encore. Vous pouvez également vous abonner à The Upload sur YouTube ici.