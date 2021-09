YouTube lance par surprise l’option la plus demandée par les utilisateurs de toute son histoire | La technologie

in

Les milliers d’applications et de services qui vous permettent de le faire démontrent à quel point le nouvel outil que YouTube a publié aujourd’hui est en demande.

Vous avez trois secondes pour répondre à cette question : Quelle fonctionnalité voudriez-vous voir sur YouTube ? La plupart d’entre nous répondraient sûrement de la même manière : Télécharger des vidéos. Eh bien… vous pouvez le faire maintenant.

YouTube vient de lancer le téléchargement de vidéos en version web. Si vous utilisez la dernière version de Chrome, Microsoft Explorer ou le navigateur Opera, et que vous vous rendez sur youtube.com, c’est possible téléchargez les vidéos que vous aimez le plus… avec des limites.

Il a été découvert par les utilisateurs d’Android Police, et comme nous le voyons ici, c’est aussi simple que cliquez sur le nouveau bouton Télécharger qui apparaît dans la barre de boutons de la vidéo elle-même. Combien nous avons rêvé de ce bouton !

Les vidéos que vous téléchargez sont stockées dans la section Téléchargements de votre compte YouTube, et peuvent être lues à partir de là quand vous le souhaitez, pas besoin de connexion internet.

Malheureusement, pour le moment, ils ne peuvent être téléchargés que sur une résolution maximale de 1080p, mais au moins vous savez qu’ils seront vus dans la plus haute qualité, sans coupures ni flou en cas de mauvaise connexion Internet.

Avant de vous enfuir pour l’essayer et de nous laisser allongés ici, nous sommes désolés de vous dire que, pour l’instant, il n’est pas accessible à tout le monde.

Il est une option YouTube Premium exclusive (payé YouTube), et seulement pour certains utilisateurs. YouTube Premium coûte 11,99 euros par mois, avec un mois d’essai gratuit.

Lorsque vous accédez au site Web d’actualités YouTube Premium, l’option de téléchargement de vidéos devrait apparaître. Il apparaît à certains utilisateurs, et pas à d’autres. Cela ne dépend pas des pays, puisque les utilisateurs indiens, français et autres ont pu l’essayer.

Si l’option d’essai apparaît, vous devez l’activer et disposer d’un compte Premium pour pouvoir télécharger des vidéos. En outre Il s’agit d’un essai limité jusqu’au 19 octobre.

Nous ne savons pas s’il ne s’agit que d’une expérience YouTube et que vous envisagez de le laisser en tant que fonctionnalité YouTube Premium exclusive ou de l’offrir à tout le monde.

Il semble que les téléchargements soient cryptés et n’est pas accessible depuis l’extérieur de YouTube. Quelque chose de similaire à ce qui se passe avec Netflix et d’autres, par exemple.

Vous aurez donc toujours besoin d’applications tierces pour pouvoir télécharger des vidéos en dehors de YouTube.

Mais c’est une étape importante pour pouvoir profiter des vidéos YouTube sans dépendre d’une connexion Internet sur votre PC.