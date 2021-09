YouTube lance Super Chat et Super Stickers dans plus de régions et ajoute de nouvelles options de traduction de commentaires

YouTube étend l’accès à ses options de don de streamers Super Chat et Super Stickers, tout en ajoutant des outils de traduction de commentaires dans le flux, contribuant ainsi à élargir l’utilité sur davantage de marchés.

Tout d’abord, sur Super Chat : comme annoncé dans sa dernière mise à jour “Creator Insider”, YouTube étend l’accès à Super Chat et aux Super Stickers aux streamers en Malaisie, au Kenya, en Guyane française, en Polynésie française, à Guam, aux îles Mariannes du Nord et aux îles Turques et Caïques. Îles.

Cela signifie que les deux options sont désormais disponibles dans la plupart des régions, avec une liste de disponibilité complète sur la page d’aide Super Chat de YouTube.

YouTube a lancé Super Stickers pour la première fois en 2019, les représentations de personnages animés offrant un autre moyen de faire un don aux streamers en direct.

Les téléspectateurs peuvent allouer les autocollants dans les flux de commentaires, faisant ressortir leur commentaire, avec un pourcentage du prix d’achat de chaque autocollant revenant ensuite au créateur.

YouTube s’est efforcé de développer ses outils de don de streamers et de proposer davantage d’options de monétisation aux créateurs, avec d’autres ajouts tels que « Super Merci » donnant aux utilisateurs la possibilité de faire un don en continu et d’obtenir une reconnaissance immédiate de la part du diffuseur.

L’expansion des outils de monétisation des créateurs est importante, car avec Facebook, TikTok, Snapchat et Twitter qui cherchent tous également à offrir des incitations plus directes, afin que leurs meilleurs utilisateurs publient plus souvent, la course est maintenant sur la fourniture du package le plus attrayant, et attirer les plus grandes stars et leur public vers chaque application.

Super Chat et les Super Stickers se sont avérés très populaires parmi les streamers de jeux en particulier, et désormais, davantage de créateurs auront plus de capacité à gagner de l’argent grâce à leurs efforts sur YouTube.

En plus de cela, YouTube lance également une nouvelle option de traduction des commentaires dans l’application mobile YouTube, offrant une traduction directe dans le flux.

Cela aidera davantage d’utilisateurs à communiquer avec des personnes d’horizons différents, augmentant potentiellement l’engagement dans l’application. YouTube cherche également à apporter bientôt la fonctionnalité à sa version de bureau.

Et enfin, YouTube exécute également un test de nouveaux filtres sur la page « Téléchargements » qui permettra aux utilisateurs de trier rapidement par date de téléchargement et popularité de la vidéo.

De plus, les abonnés à la chaîne qui visitent la page Téléchargements verront par défaut la liste « Téléchargés récemment », tandis que les non-abonnés verront l’affichage « Populaire », ce qui aidera à présenter vos meilleurs messages aux nouveaux utilisateurs.

Le test du panneau Uploads n’est actuellement testé que sur Android, et aucun déploiement à grande échelle n’est encore prévu.