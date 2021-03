YouTube lance un système de contrôle des droits d’auteur avant le déploiement de la directive européenne

YouTube a officiellement lancé une étape de «vérification» dans le processus de mise en ligne afin d’analyser automatiquement les vidéos pour détecter les violations des droits d’auteur et d’éventuels problèmes de monétisation des annonces.

La plate-forme de partage de vidéos, basée à San Bruno, a officiellement dévoilé «Checks» dans un article de blog de la communauté YouTube. Actuellement disponible pour les créateurs qui mettent en ligne du contenu via un ordinateur – YouTube «déploie lentement cette fonctionnalité», par une ressource supplémentaire – les vérifications de violation des droits d’auteur «se terminent généralement dans les 3 minutes», selon l’entité détenue par Google.

Les analyses d’adéquation des publicités, quant à elles, «peuvent prendre quelques minutes de plus», bien que les téléchargeurs aient accès à un minuteur d’achèvement estimé à l’écran. De plus, les créateurs peuvent publier leurs vidéos avant la fin de l’étape « Vérifications », mais « si un problème est détecté, cela peut avoir un impact sur la visibilité de la vidéo ou la monétisation de la vidéo », selon YouTube.

En ce qui concerne les revendications de droits d’auteur, YouTube horodatera les violations éventuelles et identifiera le ou les éléments prétendument violés, et les téléchargeurs auront alors la possibilité de contester ces allégations ou de modifier les médias protégés. En termes de vérification de l’adéquation des annonces, cependant, les créateurs peuvent «demander un examen humain» s’ils pensent que le système a incorrectement signalé des composants de leur vidéo, de leur miniature et / ou de leurs métadonnées.

Enfin, YouTube a souligné que même si une vidéo passe par des «vérifications», elle n’est pas automatiquement protégée «contre d’autres problèmes potentiels après la publication», des réclamations manuelles et des avertissements pour atteinte aux droits d’auteur. De plus, étant donné la présence de cette nouvelle étape, les téléchargeurs ne sont plus tenus de publier leurs œuvres comme non répertoriées / privées pour vérifier d’éventuelles violations des droits d’auteur.

De manière significative, «Checks» arrive un peu plus de trois mois avant que les États membres de l’Union européenne ne soient tenus de mettre en œuvre la directive sur le droit d’auteur tant débattue, que les principaux acteurs de la technologie, y compris YouTube, ont largement combattu.

En bref, l’un des éléments de la mesure controversée est de rendre les plates-formes de contenu elles-mêmes légalement responsables de la compensation du contenu protégé – et, à son tour, responsables des médias protégés par le droit d’auteur qui sont téléchargés sans l’autorisation des titulaires de droits.

En outre, la plate-forme propriétaire d’empreintes musicales et de négociation des droits Pex a acquis Dubset, une plate-forme de licence pour les mix DJ et autres contenus, il y a environ un an – payant entre 25 millions de dollars et 50 millions de dollars. Cette semaine, Pex a embauché l’ancien président des licences réseau de Warner Music Group, Jim Griffin, pour occuper le poste de vice-président des droits numériques.

Plus tôt ce mois-ci, Google a annoncé son intention de déduire automatiquement les taxes des redevances américaines des créateurs YouTube. Et hier, Google a révélé que la version bêta de YouTube Shorts ferait ses débuts aux États-Unis dans les semaines à venir.