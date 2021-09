YouTube menace de bloquer le contenu anti-vaccin et étend la portée de la politique de désinformation

in

YouTube a annoncé une interdiction générale de tout contenu anti-vaccin alors qu’il va au-delà de son interdiction des fausses informations sur les vaccins Covid-19 pour inclure tout le contenu contenant des informations erronées sur les vaccins approuvés.

“Aujourd’hui, nous élargissons nos politiques de désinformation médicale sur YouTube avec de nouvelles directives sur les vaccins actuellement administrés qui sont approuvés et confirmés comme sûrs et efficaces par les autorités sanitaires locales et l’OMS (Organisation mondiale de la santé)”, la vidéo en ligne appartenant à Alphabet l’entreprise a déclaré dans un article de blog.

Des exemples de contenu qui vont à l’encontre des politiques de YouTube incluent les allégations selon lesquelles les vaccins contre la grippe provoquent l’infertilité et que le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) provoque l’autisme.

YouTube interdira également les chaînes associées à d’éminents militants anti-vaccins tels que Joseph Mercola et Robert F. Kennedy Jr., a déclaré à . un porte-parole de YouTube.

Un e-mail à la presse au nom du site Web de Mercola a déclaré: “Nous sommes unis à travers le monde, nous ne vivrons pas dans la peur, nous resterons solidaires et restaurerons nos libertés.”

Kennedy a déclaré dans sa déclaration : « Il n’y a aucun exemple dans l’histoire où la censure et le secret ont fait avancer la démocratie ou la santé publique. »

YouTube et ses collègues géants de la technologie Twitter et Facebook ont ​​été vivement critiqués ces derniers mois pour ne pas en faire assez pour empêcher la diffusion de fausses informations sur la santé à partir de leurs plateformes.

Élaborant sur la décision dans le billet de blog, YouTube a ajouté: “Compte tenu de l’importance des discussions et des débats publics pour le processus scientifique, nous continuerons d’autoriser le contenu sur les politiques vaccinales, les nouveaux essais de vaccins et les succès ou échecs historiques des vaccins sur YouTube.”

« Les témoignages personnels concernant les vaccins seront également autorisés, tant que la vidéo n’enfreint pas les autres directives de la communauté ou que la chaîne ne montre pas de modèle de promotion de l’hésitation vis-à-vis des vaccins. »

La société appartenant à Alphabet a déjà supprimé les chaînes en langue allemande de RT, le diffuseur soutenu par l’État russe, pour violation présumée de la nouvelle politique de désinformation de Covid-19. Cette décision a déjà suscité des réactions négatives avec la Russie qualifiant la décision d'”agression d’informations sans précédent” et menaçant de bloquer YouTube.

