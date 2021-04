La chanson «Meet the Flockers» du rappeur YG est de retour sur YouTube mais a été modifiée pour supprimer les paroles anti-chinoises.

Le premier album du rappeur en 2014, My Krazy Life, a été brièvement retiré des plateformes de streaming. C’est parce que l’album contient des références au ciblage des quartiers chinois lors de vols. L’album est maintenant revenu aux services de streaming numérique avec une nouvelle version de la chanson qui ne contient plus les mots «quartiers chinois».

«Premièrement, vous trouvez une maison et vous la cherchez / trouvez un quartier chinois / parce qu’ils ne croient pas aux comptes bancaires», dit le rappeur dans la version originale de la chanson. «Deuxièmement, vous trouvez un équipage et un chauffeur / quelqu’un pour sonner à la porte / et quelqu’un qui n’a pas peur de ce qu’il fait.» Le titre de la chanson elle-même, «Meet the Flockers», fait référence à un vol de gang que les paroles décrivent.

La semaine dernière, des employés de YouTube ont demandé le retrait de la chanson de la plate-forme. C’est parce qu’une vague de violence anti-asiatique a éclaté à la suite de la pandémie mondiale. Les dirigeants de YouTube ont rejeté la demande de suppression de la chanson sur les paroles anti-chinoises de la plateforme dans un e-mail le 22 mars.

«Nous commencerons par dire que nous trouvons cette vidéo très offensante et comprenons qu’elle est pénible pour beaucoup de gens à regarder, y compris beaucoup dans Trust & Safety et surtout étant donné la violence continue contre la communauté asiatique. L’un des plus grands défis du travail dans le domaine de la confiance et de la sécurité est que nous devons parfois abandonner le contenu avec lequel nous ne sommes pas d’accord ou que nous trouvons offensants », lit-on dans cet e-mail.

L’e-mail note également que les paroles enfreignent la politique de discours de haine de la plate-forme, mais qu’elles resteraient en place. Le raisonnement avancé est que la chanson est couverte par la clause d’exception éducative, documentaire, scientifique ou artistique. Les dirigeants de YouTube ont déclaré qu’ils craignaient de créer un précédent qui conduirait à la suppression de plus de vidéoclips.

La chanson a été modifiée pour supprimer les paroles anti-chinoises, mais il s’agit toujours de vols de groupe. De toute évidence, la chanson était suffisamment offensante pour que ces plates-formes indiquent aux distributeurs qu’une coupe modifiée est nécessaire. La chanson ne contient plus de références pour cibler spécifiquement les quartiers chinois comme cibles de vol.

« Meet the Flockers » est une coupe d’album plus profonde, et il manque un clip vidéo officiel de YouTube. La version vidéo musicale de la chanson présente une photo de YG et la chanson a plus de 110000 vues sur YouTube – mais a depuis été supprimée et remplacée par la nouvelle version.