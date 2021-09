YouTube Music arrive enfin sur les montres Wear OS 2

in

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

La nouvelle application YouTube Music est désormais disponible sur certaines montres Wear OS 2. Les utilisateurs peuvent télécharger de la musique sur leurs appareils et profiter d’une écoute hors ligne. Les appareils éligibles incluent les modèles Gen 6 de Fossil Group et plus encore.

YouTube Music apporte de bonnes nouvelles aux utilisateurs de Wear OS qui n’ont pas fait le saut vers une Samsung Galaxy Watch 4. À partir de cette semaine, certains appareils exécutant Wear OS 2 pourront également accéder à l’application musicale. Plus particulièrement, cela signifie un support tant attendu pour l’écoute hors ligne, une caractéristique que de nombreux athlètes apprécient.

L’application YouTube Music sur Wear OS 2

Si vous êtes un utilisateur de Wear OS 2 qui pense que les courses silencieuses sont ennuyeuses (ou si vous ne supportez pas le son de votre propre respiration lourde), YouTube Music est une application passionnante à accueillir à bord. En plus d’accéder à plus de 80 millions de chansons, les abonnés Premium peuvent télécharger de la musique directement sur leur appareil pour une écoute hors ligne. Cela signifie avoir toutes vos chansons et listes de lecture préférées directement sur votre poignet. L’application propose également des téléchargements intelligents, qui mettront automatiquement à jour votre musique téléchargée chaque fois que votre appareil se connectera au Wi-Fi.

YouTube Music n’est pas la première application à offrir une écoute hors ligne aux utilisateurs de Wear OS 2, car nous avons vu un mouvement similaire de Spotify le mois dernier. Cependant, pour certains, l’annonce est une petite consolation en attendant Wear OS 3. Les montres éligibles à la plate-forme mise à jour ont encore un peu de temps avant d’arriver au milieu de l’année prochaine. En attendant, YouTube Music est un bel avantage à voir plus tôt. Les acheteurs qui envisagent une nouvelle Fossil Gen 6 devraient également être heureux de voir ce déploiement, car l’appareil fait partie des premières montres Wear OS 2 avec accès.

Portez les montres OS 2 éligibles

Toutes les montres Wear OS 2 n’auront pas un accès immédiat à la nouvelle application. Le déploiement commence avec quelques appareils populaires et se poursuivra sur d’autres montres plus tard cette année. La première vague d’admissibilité comprend les éléments suivants :

Les autres montres Wear OS 2 devraient certainement rester à l’écoute pour les futurs déploiements. Une fois que votre appareil est éligible, l’application sera disponible dans le Google Play Store.