YouTube Music arrive enfin sur Wear OS d’une manière qui va probablement vous agacer

Faites-vous partie des chanceux d’avoir déjà reçu votre Samsung Galaxy Watch 4 ou Watch 4 Classic ? Bonne nouvelle donc, car YouTube Music est désormais disponible sur Wear OS Powered by Samsung – c’est la version spécifique de Wear OS 3 qui fonctionne sur la série Galaxy Watch 4 – marquant la première fois que YouTube Music est disponible sur une montre connectée qui ne l’est pas. fait par Apple.

Oui, tu l’as bien lu. Depuis presque un an maintenant, la seule application de montre connectée YouTube Music est disponible sur l’Apple Watch – une tendance malheureuse parmi les dernières et les meilleures applications Google – et n’est désormais disponible que sur les dernières montres connectées Samsung. Nous avons contacté Google pour savoir s’il prévoyait de récompenser d’autres propriétaires de montres Wear OS avec son service de musique populaire et mettra à jour cet article avec plus d’informations.

Pour le moment, l’application YouTube Music a une portée quelque peu limitée. Il est principalement conçu pour la lecture hors ligne, car le seul moyen de jouer de la musique apparaît une fois que vous avez sélectionné et téléchargé vos chansons ou listes de lecture préférées. De plus, bien que vous puissiez mettre en file d’attente des téléchargements de musique à tout moment – ​​ou compter sur la fonction de téléchargements intelligents quelque peu discutable de YouTube Music – votre Galaxy Watch 4 ne téléchargera réellement de la musique que lorsqu’elle sera sur le chargeur. Il n’y a pas de support pour le streaming de musique pour le moment, ce qui est probablement fait pour aider à préserver la précieuse durée de vie de la batterie.

L’interface elle-même est assez simple, donnant aux utilisateurs la possibilité de parcourir ou de rechercher leur bibliothèque musicale, de mettre en file d’attente des chansons à télécharger, de gérer le stockage des téléchargements intelligents et, bien sûr, de contrôler la lecture de la musique. L’objectif ici est clairement que les utilisateurs téléchargent de la musique avant une heure programmée loin de leur téléphone, comme faire de l’exercice ou s’aventurer à l’extérieur, et associent les meilleurs écouteurs sans fil avec leur montre afin d’écouter de la musique. En espérant que la portée de l’application et le déploiement d’un plus grand nombre de montres ne prennent pas autant de temps qu’il n’en a fallu pour en arriver là.

