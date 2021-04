YouTube Music continue de planter – Ces correctifs rapides fonctionnent généralement

Si YouTube Music n’arrête pas de planter sur votre appareil intelligent, consultez ces correctifs pour trouver une solution.

YouTube Music est la dernière offre musicale de Google pour remplacer Google Play Music. Mais l’application n’est pas toujours aussi stable qu’elle pourrait l’être. Si vous rencontrez un plantage, une mise en mémoire tampon ou des erreurs lors de la lecture de votre musique, lisez la suite pour savoir comment résoudre ces problèmes.

YouTube Music continue de planter – Android

Essayez d’abord d’arrêter complètement YouTube Music et de le relancer. Parfois, il suffit de fermer l’application pour résoudre les problèmes. Si cela ne fonctionne pas, vous souhaiterez peut-être désinstaller l’application. Parfois, les fichiers peuvent être corrompus lors des mises à jour et une nouvelle installation est nécessaire.

Ouvrez le Google Play Store sur votre appareil. Appuyez sur le menu à trois barres en haut à gauche.Mes applications et mes jeux‘, puis recherchez YouTube Music.Désinstaller‘et confirmez pour supprimer l’application.Installer l’application et reconnectez-vous.

Si YouTube Music continue de planter après une nouvelle installation, vous devriez essayer de vider le cache. Effacer le cache peut résoudre tous les problèmes liés aux fichiers laissés sur votre smartphone.

Appuyez et maintenez le ‘Musique Youtube‘icône sur votre écran d’accueil.Informations sur l’application‘pour afficher les paramètres d’information.Vider le cache‘pour supprimer tous les fichiers mis en cache.Redémarrage l’application YouTube Music pour voir si cela résout le problème.

Si vous rencontrez toujours des pannes, vous devrez peut-être vérifier votre appareil pour les mises à jour. Si vous possédez un ancien smartphone (plus de 4 ans et plus), il est peut-être temps de passer à une nouvelle version d’Android.

YouTube Music continue de planter – iOS

Il n’y a qu’une poignée de choses que nous pouvons faire pour diagnostiquer les plantages de YouTube Music sur iOS. La meilleure chose à faire est de redémarrer votre téléphone pour voir si cela résout le problème. Sinon, vous pouvez désinstaller et réinstaller l’application pour voir si elle cesse de planter.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ‘Musique Youtube‘icône sur votre écran d’accueil.Effacer‘ ensuite ‘Supprimer l’application.’Confirmez que vous voulez effacer l’application, ouvrez l’App Store et retéléchargez ‘Musique Youtube. « Pourquoi YouTube Music continue-t-il de s’interrompre? »

La mise en mémoire tampon peut entraîner une pause de YouTube Music aux pires moments. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles YouTube Music peut fréquemment être mis en mémoire tampon. Si vous utilisez une connexion mobile, vous n’avez peut-être pas assez de bande passante pour diffuser de la musique. Dans ce cas, essayez de télécharger votre musique sur votre appareil pour une lecture hors ligne. Cependant, vous aurez besoin d’un abonnement YouTube Music Premium pour cette fonctionnalité.

Les forfaits mobiles prépayés sont souvent assortis de limitations de vitesse qui peuvent limiter la quantité de musique que vous pouvez diffuser. Si vous avez un forfait mobile prépayé, le téléchargement de vos listes de lecture préférées peut être la meilleure option pour éviter que YouTube Music ne s’arrête pendant que vous écoutez vos morceaux préférés. YouTube Music ne lit également de la musique en arrière-plan que si vous avez un abonnement premium.