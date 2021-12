YouTube Music déploie lentement son clone Spotify Wrapped pour 2021

Alors que tout le monde est occupé à publier ses statistiques Spotify Wrapped partout où vous regardez, YouTube Music semble être lent à être adopté. Cependant, il semble que certains utilisateurs puissent accéder au nouveau bilan de l’année de l’application, mais les résultats peuvent varier.

Comme l’a souligné 9to5Google, un utilisateur de Reddit a publié une vidéo de sa musique YouTube « 2021Recap », ce qui suggère que la fonctionnalité pourrait être renommée pour cette année. Il semble que le récapitulatif soit accessible depuis le menu des paramètres trouvé dans la vignette du profil utilisateur.

À partir de la vidéo, vous pouvez voir que la fonctionnalité répertorie vos meilleurs artistes, listes de lecture, chansons et même les nouvelles musiques découvertes au cours de l’année et au cours des 30 derniers jours.

Fait intéressant, la fonctionnalité ne semble pas encore être largement disponible. Le compte Twitter YouTube indique à un utilisateur que vous devez disposer d’au moins 10 heures d’écoute sur YouTube Music pour que la fonctionnalité apparaisse. Cependant, même cela ne semble pas faire l’affaire pour beaucoup qui prétendent avoir dépassé ce nombre.

Android Police note qu’essayer de naviguer via le lien en ligne présentera simplement aux utilisateurs un message indiquant que le récapitulatif est disponible dans l’application mobile, même si ce n’est toujours pas le cas pour beaucoup.

Une autre explication est que YouTube Music « 2021Recap » n’est peut-être pas encore prêt pour une révélation complète. Une autre réponse de Twitter suggère que Google prépare une grande annonce autour de la fonctionnalité.

Merci de nous avoir envoyé le message : le récapitulatif 2021 de YouTube Music arrive bientôt, alors restez à l’écoute des annonces ou des mises à jour à venir. – TeamYouTube (@TeamYouTube) 2 décembre 2021

Avec Spotify Wrapped qui fait le tour et même les barebones d’Apple Music Replay 2021 déjà disponibles pour les utilisateurs, les utilisateurs de YouTube Music se sentent un peu exclus. Espérons que la fonctionnalité soit pleinement annoncée ou qu’elle devienne bientôt plus largement disponible afin que nous puissions nous amuser.

Pendant ce temps, les utilisateurs de Spotify et Apple Music peuvent suivre notre guide pour accéder à leurs listes de lecture Wrapped ou Replay sur les meilleurs téléphones Android.

