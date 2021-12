YouTube Music déploie un vaste récapitulatif et une liste de lecture 2021

En 2020, le service de streaming de Google proposait une liste de lecture « Année en revue », tandis qu’une poignée d’utilisateurs ont reçu un e-mail avec les meilleures statistiques. Le récapitulatif 2021 de YouTube Music est beaucoup plus étendu que les efforts précédents de Google et plus comparable aux autres services de streaming.

Mise à jour 12/7: Depuis mardi après-midi, le récapitulatif 2021 de YouTube Music est largement déployé auprès des utilisateurs d’Android et d’iOS. Fermez l’application mobile depuis Récents/multitâche, puis relancez-la pour ouvrir le menu de l’avatar. Vous trouverez « Récapitulatif 2021 » juste en dessous de « Historique ».

Mise à jour 12/6: Google a officiellement annoncé ce matin le récapitulatif YouTube Music 2021. Disponible sur les clients Android et iOS, l’expérience propose également des listes de lecture communautaires et comprend des listes de lecture de fin d’année. Cela inclut les « Hits of 2021 » et des listes de lecture spécifiques au genre (Rock, Country, Hip Hop, Latin, etc.).

Il est toujours en cours de déploiement et une fois activé, votre compte peut être consulté via ce raccourci music.youtube.com/recap.

Original 11/30 : Cela n’est pas encore largement disponible, mais certains utilisateurs voient un « Récapitulatif 2021 » qui leur permet de « Revivez votre année en musique avec vos chansons préférées ». Il y a 100 pistes avec cette liste de lecture partageable via un lien. On ne sait pas s’ils sont classés par nombre de parties.

Pendant ce temps, si vous avez cette liste de lecture, appuyez sur votre avatar de profil dans le coin supérieur droit pour révéler un « 2021Recap » qui apparaît entre « Historique » et « Abonnements payants ». La liste de lecture susmentionnée apparaît en premier, tandis que YouTube Music mettra ensuite en évidence les statistiques d’écoute clés.

Cela nomme votre meilleur artiste et votre liste de lecture avec le nombre de minutes que vous avez écoutées, ainsi que votre meilleure chanson avec le nombre de lectures. Vous pouvez télécharger et partager rapidement ce graphique. Il y a ensuite une ventilation plus détaillée de cette piste supérieure avec la possibilité de sauvegarder et de partager.

Google répertorie ensuite une chanson et des artistes que vous avez « découverts » en 2021, tout en notant votre « Top Mix » et votre vidéo à la toute fin.

Alors que décembre approche à grands pas, YouTube Music augmentera probablement la disponibilité du récapitulatif 2021 dans les prochains jours. En termes de tâches de fin d’année, il manque également à YTM son nouveau widget Material You. Pendant ce temps, après plusieurs années, le service de Google semble enfin concurrencer Spotify Wrapped et Apple Music Replay.

