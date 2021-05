YouTube Music et l’application Spotify mise à niveau pour prendre en charge la lecture hors ligne sur la plate-forme Wear de Google

Beaucoup de choses ont été annoncées lors de la keynote de Google I / O aujourd’hui, mais l’une des plus grandes annonces concernait les changements à venir dans Wear OS, à savoir les applications qui arrivent sur la plate-forme. Spotify et Google visent à offrir des expériences musicales de qualité à Wear grâce à leurs nouvelles applications.

Spotify a déjà une application sur Wear OS, mais la société a annoncé qu’elle reconstruisait l’expérience de l’application pour Wear. Cela comprendra des performances améliorées, une gestion plus intelligente de la synchronisation des listes de lecture et même des téléchargements hors ligne. La société déclare qu’elle s’efforce de permettre aux utilisateurs de télécharger de la musique et des podcasts sur l’application Wear, ce qui pourrait être utile lors d’une course, car cela permettra aux utilisateurs de quitter leur smartphone chez eux.

C’est formidable de voir que Spotify prend le temps et les efforts nécessaires pour améliorer son application, en particulier après que la société a précédemment déclaré qu’elle ne serait pas en mesure de créer des fonctionnalités hors ligne. La société a finalement déplacé la fonctionnalité sur «à l’étude», mais nous savons maintenant que Spotify s’est engagé à proposer des téléchargements de musique à Wear.

YouTube Music est un nouvel ajout à la plate-forme de smartwatch de Google. Il a remplacé Google Play Music sur tous les meilleurs téléphones Android, mais les utilisateurs de Wear OS sont privés d’une application de musique de premier plan de Google depuis un certain temps, devant s’appuyer sur des applications comme Spotify ou Pandora. Cela change enfin avec la nouvelle mise à jour Wear.

Google déclare que la nouvelle application YouTube Music pour Wear prendra en charge la lecture hors ligne et les téléchargements «intelligents» et arrivera plus tard cette année. La société ne précise pas ce que sont les téléchargements «intelligents», mais cela pourrait être similaire à l’objectif de Spotify de laisser son application télécharger du nouveau contenu uniquement lorsque la montre est en charge et connectée au WiFi.

Les nouvelles mises à jour devraient arriver plus tard cette année. En attendant, vous pouvez tout savoir sur les modifications apportées à la plate-forme Wear de Google et de Samsung, ainsi que sur l’appareil Fitbit optimisé par Wear.

