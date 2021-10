YouTube Music révèle des changements, y compris une version gratuite uniquement audio

Plus tôt ce mois-ci, YouTube Music a annoncé son intention de rendre l’écoute en arrière-plan accessible aux utilisateurs financés par la publicité au Canada. Maintenant, peut-être en réponse aux critiques des abonnés payants, le service de streaming appartenant à Google a détaillé ses changements à venir, notamment en précisant que les utilisateurs gratuits n’auront accès qu’à l’audio.

YouTube Music a récemment divulgué ces détails et d’autres concernant ses mises à jour, qui devraient arriver le 3 novembre au Canada avant un éventuel déploiement international à un moment donné. En dévoilant les changements imminents vers le début d’octobre, la plate-forme a indiqué que les comptes financés par la publicité auraient accès à l’écoute en arrière-plan, y compris en particulier la possibilité de jouer de la musique « après avoir réduit l’application ou éteint votre écran ».

Bien que la fonctionnalité soit depuis longtemps disponible pour la plupart des utilisateurs gratuits de la plupart des autres services de streaming, certains sur les réseaux sociaux ont contesté le pivot, exprimant la conviction que l’écoute en arrière-plan était auparavant un argument de vente majeur pour YouTube Music Premium, qui coûte 9,99 $ par mois.

Et comme mentionné initialement, l’équipe de YouTube Music a développé les changements, en écrivant un article de blog sur le sujet et en programmant un événement AMA avec le chef de produit Jason Robinson pour 12 h 00 HNP cet après-midi.

Selon le document concis, les utilisateurs de YouTube Music gratuits au Canada pourront profiter de la musique en arrière-plan, « rechercher des mélanges de playlists personnalisées en lecture aléatoire », « trouver les mélanges d’ambiance parfaits pour des activités comme l’entraînement, les déplacements et plus encore », et explorer « des millions » de chansons sur la plate-forme.

Les « avantages exclusifs supplémentaires » des abonnés YouTube Music Premium, pour leur part, incluent la possibilité « d’écouter des chansons à la demande », de sauter des pistes sans limites, de profiter d’une expérience sans publicité et, plus particulièrement, de « regarder des vidéos sur YouTube Musique. »

Concernant les questions que les utilisateurs ont posées à Robinson – il y avait 27 réponses au billet de blog au moment de la rédaction de cet article – de nombreuses personnes semblent préoccupées par l’impact des changements de YouTube Music sur les playlists, les effets possibles en termes d’accès gratuit des utilisateurs à leur propre musique téléchargée et l’algorithme de lecture aléatoire que les listes de lecture à saut limité utiliseront.

Il semble que les auditeurs gratuits de YouTube Music pourront contourner le manque de vidéo en accédant à YouTube proprement dit, bien que le site Web lui-même ne prenne pas en charge l’écoute en arrière-plan. Plus généralement, on ne sait pas quand (ou si) les changements atteindront des pays autres que le Canada.

Pour référence, YouTube a déclaré au début du mois dernier qu’il comptait 50 millions d’abonnés entre Premium et Music – contre 30 millions en novembre 2020 – tandis qu’un rapport de juillet suggérait que Spotify perdait des parts de marché au profit de ses concurrents en streaming. Néanmoins, la plate-forme basée à Stockholm, qui a annoncé hier des magasins de produits dérivés alimentés par Shopify, a signalé une augmentation de 24 % d’une année sur l’autre des comptes financés par la publicité au cours du deuxième trimestre 2021, avec 210 millions d’utilisateurs gratuits à son actif.