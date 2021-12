YouTube n’aime pas le nombre de rebonds temporairement avec cette extension de navigateur

La décision de Google de masquer le nombre d’aversions sur les vidéos a peut-être irrité de nombreux utilisateurs, mais un groupe de développeurs a mis au point une astuce pour restaurer cette fonctionnalité, du moins pour le moment.

Alors que le dernier changement a déjà été appliqué pour certains utilisateurs, le nombre d’aversions de YouTube est maintenant revenu via une nouvelle extension open source appelée « Return YouTube Dislike » (via 9to5Google). Il utilise une combinaison de données d’API de Google et de données grattées pour récupérer les décomptes d’aversion ainsi que d’autres détails tels que les vues et les décomptes de likes.

Lorsqu’elle est utilisée pour des données publiques, l’API de YouTube affiche toujours les aversions et restaure l’ancienne mise en page de la plate-forme de partage de vidéos. Cela permet à l’extension de restaurer l’expérience YouTube précédente avant que le décompte d’aversion ne soit supprimé afin de protéger les créateurs contre le harcèlement.

Ces informations, cependant, sont mises en cache dans la base de données des développeurs, ce qui prend généralement deux à trois jours. Par conséquent, le nombre d’aversions ne sera pas mis à jour en temps réel. Cependant, l’extension vous permet de voir le nombre exact de dégoûts sur une vidéo plutôt que les estimations précédemment fournies par YouTube.

Mais il y a un hic. Après le 13 décembre, les décomptes d’aversion ne seront plus accessibles via l’API YouTube. C’est la date à laquelle YouTube désactivera le champ « Je n’aime pas » dans son API. Les développeurs ont expliqué ce qui se passe après ce jour dans une FAQ sur leur site Web :

Le backend passera à l’utilisation d’une combinaison de statistiques d’aversion archivées, d’estimations extrapolées à partir des données d’utilisateurs d’extension et d’estimations basées sur les ratios vues/j’aime pour les vidéos dont les aversions n’ont pas été archivées, ainsi que des archives de décompte obsolètes.

Pour le moment, l’extension peut être installée sur les ordinateurs portables et est disponible sur Google Chrome, Edge, Firefox, Opera et Brave (cliquez ici pour installer l’extension). Il est même compatible avec iOS. On ne sait pas quand il sera disponible pour les téléphones Android.

