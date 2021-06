in

La plateforme YouTube a annoncé l’interdiction des publicités à contenu politique, en plus de celles liées à l’alcool, aux jeux d’argent et aux médicaments sur ordonnance, pour sa page d’accueil. Dans la vidéo, plus de détails.

