YouTube ne fonctionne pas? Corrections des problèmes courants de YouTube

Mise à jour: 26 avril 2021 (7 h 55 HE): Plusieurs utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres régions ne seraient pas en mesure de se connecter et de lire des vidéos sur YouTube aujourd’hui. Si vous faites partie de ceux qui rencontrent actuellement des problèmes, vous pouvez trouver une liste de solutions possibles ci-dessous.

YouTube est la plus grande plateforme de vidéo en ligne au monde, avec plus de 1,5 milliard de visiteurs connectés chaque mois. Environ 400 heures de contenu sont téléchargées chaque minute et plus d’un milliard d’heures de vidéos sont visionnées par jour. Alors, que faites-vous lorsque vous découvrez que YouTube ne fonctionne pas?

Google fait un excellent travail pour maintenir YouTube opérationnel, mais il arrive parfois que le service tombe en panne. Malheureusement, le tableau de bord de l’état des applications de Google n’inclut pas YouTube, il peut donc être difficile de déterminer s’il ne s’agit que de vous. Nous recommandons généralement d’aller directement à la bouche du cheval – du moins sur Twitter. Le compte Twitter officiel de @TeamYouTube informera généralement des problèmes qui se produisent.

À défaut, il y a toujours notre standby préféré: downforeveryoneorjustme.com/youtube.com. Cela ne rapportera que si le site Web réel est en panne. Donc, si le site Web est en place mais que les vidéos ne sont pas lues, vous obtiendrez des résultats mitigés sur ce site.

C’est en place – j’ai besoin d’aide

En supposant que tout est opérationnel, il existe quelques problèmes courants qui peuvent interrompre votre service. Le problème le plus courant? Les vidéos ne seront pas lues. Cela peut être une vraie douleur, pour des raisons évidentes, en particulier pour ceux qui utilisent régulièrement YouTube.

Lire la suite: Comment désactiver les vidéos de lecture automatique YouTube

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à YouTube et regarder des vidéos, lisez la suite. Vous trouverez ci-dessous plusieurs correctifs pour les appareils Android et les PC (navigateur Chrome) pour les problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer avec YouTube.

YouTube ne fonctionne pas – Corrections pour les appareils Android

Fix numéro 1: redémarrez votre appareil

De nombreux problèmes liés aux smartphones ont été résolus en redémarrant un appareil. Cela ferme les applications exécutées en arrière-plan, entre autres choses, ce qui pourrait être à l’origine des problèmes que vous rencontrez.

C’est une solution simple et rapide qui ne prend qu’une minute environ. Si vous trouvez que YouTube ne fonctionne pas, appuyez simplement sur le bouton d’alimentation de votre appareil et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur l’option de redémarrage qui apparaît à l’écran. Une fois le smartphone rallumé, ouvrez l’application YouTube et vérifiez si le problème a été résolu.

Instructions étape par étape:

Étape 1: Appuyez sur le bouton d’alimentation de votre appareil et maintenez-le enfoncé.

Étape 2: Appuyez sur l’option de redémarrage qui apparaît à l’écran.

Étape 3: Essayez de lire une vidéo YouTube une fois l’appareil rallumé.

Fix numéro 2: vérifiez votre connexion Internet

La raison pour laquelle les vidéos ne sont pas lues sur YouTube peut être due à des problèmes de connexion. Si vous voyez que YouTube ne fonctionne pas, la première chose à faire est de vérifier si vous êtes connecté à Internet ou non en ouvrant le menu des paramètres – Wi-Fi ou réseau cellulaire.

Si ce n’est pas le cas, vous venez de trouver le problème. Mais si vous êtes connecté, essayez de rechercher quelque chose sur Google pour voir si vous avez réellement accès à Internet. Vous pouvez être connecté à un réseau Wi-Fi dans certains cas, mais il n’y a toujours pas d’accès Internet pour diverses raisons – problèmes avec le routeur, travaux en cours sur le réseau …

Si vous pouvez rechercher sur Google et effectuer d’autres tâches liées à Internet, à l’exception de la visite de YouTube, la connexion n’est pas à blâmer.

Lis: Que faire si votre téléphone ne se connecte pas au Wi-Fi

Instructions étape par étape:

Étape 1: Ouvrez le menu des paramètres de votre appareil.

Étape 2: Connectez-vous à un réseau Wi-Fi ou au réseau de votre opérateur, si ce n’est déjà fait.

Étape 3: Ouvrez l’application YouTube et essayez de lire une vidéo.

Fix numéro 3: mettre à jour le système d’exploitation

Il y a une chance, bien que petite, que si vous trouvez que YouTube ne fonctionne pas, cela pourrait être dû à une version datée d’Android. Ouvrez le menu des paramètres de votre appareil, sélectionnez «Mises à jour du système» et téléchargez la mise à jour si elle est disponible. N’oubliez pas que selon votre appareil, les «Mises à jour du système» peuvent être situées sous l’option «À propos du téléphone» dans le menu des paramètres.

Une fois que vous avez téléchargé la mise à jour, appuyez sur le bouton Installer et laissez l’appareil redémarrer. Ensuite, ouvrez YouTube et vérifiez si le problème persiste.

Instructions étape par étape:

Étape 1: Ouvrez le menu des paramètres de votre appareil.

Étape 2: Recherchez et tapez sur «Mises à jour du système» – peut-être dans le dossier «À propos du téléphone».

Étape 3: Téléchargez et installez la mise à jour si disponible.

Fix numéro 4: effacez le cache et les données de l’application

Shutterstock

La solution suivante sur cette liste consiste à vider le cache et les données de YouTube. Le premier supprime les données temporaires, tandis que le second supprime toutes les données de l’application, y compris divers paramètres.

Ouvrez le menu des paramètres sur votre appareil, appuyez sur «Applications» et sélectionnez YouTube. L’étape suivante consiste à choisir «Stockage», ce qui fera apparaître deux options: Effacer les données et Effacer le cache. Videz d’abord le cache et vérifiez si YouTube fonctionne maintenant comme il se doit. Si ce n’est pas le cas, revenez en arrière et effacez les données pour voir si cela résout le problème.

Lis: Qu’est-ce que la mémoire cache – Gary explique

Instructions étape par étape:

Étape 1: Ouvrez le menu des paramètres de votre appareil.

Étape 2: Appuyez sur «Applications» et sélectionnez YouTube.

Étape 3: Choisissez l’option “Stockage” et appuyez sur “Effacer les données / Effacer le cache”.

Fix numéro 5: vérifiez vos paramètres de date et d’heure

Bien que cela semble étrange, les paramètres de date et d’heure peuvent être à l’origine de vos problèmes liés à YouTube. Les serveurs de Google peuvent avoir des difficultés à se synchroniser avec eux si vous ne les définissez pas correctement.

Pour résoudre ce problème, accédez aux paramètres de votre appareil, appuyez sur “Date et heure” et assurez-vous que l’option “Date et heure automatiques” est activée. Si cela ne résout pas le problème, passez à la solution suivante de cette liste.

Instructions étape par étape:

Étape 1: Ouvrez le menu des paramètres de votre appareil.

Étape 2: Appuyez sur “Date et heure”.

Étape 3: Activez l’option «Date et heure automatiques».

Fix numéro 6: mettre à jour l’application YouTube

La dernière chose que vous pouvez essayer si vous voyez que YouTube ne fonctionne pas est de mettre à jour l’application YouTube sur votre appareil. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, ouvrez l’application Google Play Store, sélectionnez l’option «Mes applications et jeux» dans le menu et vérifiez si YouTube figure dans la liste «Mises à jour».

Si tel est le cas, appuyez sur le bouton «Mettre à jour» et attendez environ une minute pour terminer le processus. Une fois que cela est fait, lancez l’application YouTube pour vérifier si tout est comme il se doit maintenant.

Instructions étape par étape:

Étape 1: Ouvrez l’application Google Play Store.

Étape 2: Appuyez sur “Mes applications et jeux”.

Étape 3: Appuyez sur le bouton «Mettre à jour» à côté de l’application YouTube si une mise à jour est disponible.

YouTube ne fonctionne pas – Corrections pour PC (navigateur Chrome)

Correction numéro 1: mettre à jour Chrome

Si vous ne pouvez pas regarder de vidéos YouTube dans Chrome, essayez de mettre à jour le navigateur. C’est une tâche facile à accomplir, car tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur l’icône (trois points verticaux) dans le coin supérieur droit, sélectionnez “Aide”, puis choisissez “À propos de Google Chrome”. Une page dédiée s’ouvrira et s’il y a une mise à jour disponible, cliquez sur «Installer» et suivez les instructions.

Instructions étape par étape:

Étape 1: Cliquez sur l’icône (trois points verticaux) dans le coin supérieur droit du navigateur.

Étape 2: Sélectionnez «Aide» et choisissez «À propos de Google Chrome».

Étape 3: Cliquez sur «Installer» et suivez les instructions si une mise à jour est disponible.

Fix numéro 2: vérifiez votre connexion Internet

Tout comme avec la version Android décrite ci-dessus, votre connexion Internet peut être à l’origine du problème. Essayez d’effectuer une recherche Google ou visitez un site Web au hasard pour voir s’il se charge. Si ce n’est pas le cas, jetez un œil à vos paramètres de connexion pour vous assurer que tout se vérifie. Vous pouvez également réinitialiser le routeur ou appeler votre FAI si cela ne vous aide pas. Cependant, si la connexion est établie, la recherche du correctif approprié se poursuit.

Instructions étape par étape:

Étape 1: Visitez un site Web aléatoire pour vérifier si vous êtes connecté à Internet.

Étape 2: Connectez-vous à Internet si vous ne l’êtes pas déjà.

Étape 3: Réinitialisez le routeur si vous rencontrez des problèmes.

Fix numéro 3: activer JavaScript

Shutterstock

Vous devez activer JavaScript pour regarder des vidéos YouTube. Pour vérifier s’il est activé, accédez aux paramètres de Chrome, cliquez sur “Avancé” en bas, puis sélectionnez “Paramètres du site” sous “Confidentialité et sécurité”. Après cela, cliquez sur l’option “JavaScript” et activez “Autorisé (recommandé)”.

Une fois que vous avez fait cela, revenez à la vidéo YouTube que vous souhaitez regarder et actualisez la page pour voir si vous avez résolu le problème.

Instructions étape par étape:

Étape 1: Cliquez sur l’icône (trois points verticaux) dans le coin supérieur droit du navigateur et sélectionnez “Paramètres”.

Étape 2: Cliquez sur “Avancé” en bas et sélectionnez “Paramètres du site” sous “Confidentialité et sécurité”.

Étape 3: Cliquez sur l’option “JavaScript” et activez “Autorisé (recommandé)”.

Fix numéro 4: vérifier les extensions

Il existe de nombreuses extensions Chrome utiles, mais certaines d’entre elles peuvent faire plus de mal que de bien. Pour savoir si l’un d’entre eux est responsable de vos problèmes liés à YouTube, essayez de lire une vidéo en mode navigation privée.

Les extensions ne fonctionnent pas en mode navigation privée. Si vous pouvez regarder une vidéo, déterminez celle que vous avez installée à peu près au moment où le problème a commencé et supprimez-la. Vous pouvez le faire en cliquant sur l’icône (trois points verticaux) dans le coin supérieur droit, en sélectionnant “Plus d’outils” et en cliquant sur “Extensions”. Cela fera apparaître une page où vous pouvez désactiver ou désinstaller toutes les extensions que vous utilisez.

Instructions étape par étape:

Étape 1: Cliquez sur l’icône (trois points verticaux) dans le coin supérieur droit du navigateur.

Étape 2: Cliquez sur “Plus d’outils”, puis sur “Extensions”.

Étape 3: Désactivez / supprimez les extensions pour voir si cela résout le problème.

Fix numéro 5: Effacer le cache et les cookies

Si vous pouvez regarder des vidéos YouTube en mode incognito mais que vous ne parvenez pas à les faire fonctionner dans la version standard de Chrome malgré la désactivation de toutes les extensions, la suppression du cache et des cookies est la solution.

Cliquez sur l’icône (trois points verticaux) dans le coin supérieur droit du navigateur, choisissez “Plus d’outils”, puis sélectionnez “Effacer les données de navigation”. Choisissez l’option «Tout le temps» dans le menu déroulant et effacez les données en cliquant sur le bouton dédié.

Instructions étape par étape:

Étape 1: Cliquez sur l’icône (trois points verticaux) dans le coin supérieur droit du navigateur.

Étape 2: Cliquez sur “Plus d’outils”, puis sur “Effacer les données de navigation”.

Étape 3: Choisissez l’option “Tout le temps” et cliquez sur “Effacer les données de navigation”.

Alors, YouTube ne fonctionne pas pour vous? Eh bien, nous espérons que ces solutions résoudront vos problèmes liés à YouTube sur un appareil Android ou un PC. Il y en a peut-être plus disponibles, mais celles couvertes dans cet article sont les plus courantes.

Lequel a fonctionné pour vous? Faites le nous savoir dans les commentaires.

En rapport: