YouTube, Netflix, Twitter et Amazon, parmi les sites les plus polluants

Les plateformes vidéo comme YouTube ou Netflix, les réseaux sociaux comme Twitter ou des boutiques virtuelles comme Amazon fait partie des sites internet les plus polluants, puisque son utilisation implique les plus fortes émissions de CO2 dans l’atmosphère, selon une étude du portail WebSiteToolTester.

L’analyse, qui passe en revue plus de 200 pages d’accueil parmi les sites les plus visités au monde, indique que la contamination est due à « »la forte demande en électricité des serveurs dont dépendent les portails internet”, a expliqué à Efe le responsable du contenu du portail, Josep García.

Chaque fois que l’utilisateur change l’onglet “demande des informations au serveur», Il consomme donc de l’électricité pour gérer la demande et renvoyer les données nécessaires qui permettent de parcourir la page.

Pour lui “plus le site a de ressources -y compris des images, des vidéos ou des infographies- plus il est lourd et plus il pollue« En augmentant son empreinte carbone.

YOUTUBE, LA PLATEFORME LA PLUS POLLUANTE

C’est le cas, par exemple, de Netflix qu’en raison de l’étendue de son contenu et de son nombre élevé d’utilisateurs, génère plus de 24 000 tonnes de carbone par an « uniquement à partir des visites sur son site Internet », quelles que soient les interactions avec votre application mobile.

Pendant le confinement mondial ce montant s’est multiplié et “était significativement plus élevé que les autres années”.

Cependant, cette plateforme de télévision n’est pas le site au bilan carbone le plus élevé, un honneur douteux qui correspond à Youtube, depuis, avec des millions de vidéos, de diffusions en direct ou de lecture de thèmes musicaux, sa contribution s’élève à 702 000 tonnes par an.

Google, bien qu’étant l’un des portails les plus “propres” parmi ceux étudiés, génère 267 000 tonnes en raison du nombre énorme d’utilisateurs qui l’utilisent chaque jour, bien que ce montant n’inclue pas l’impact de services tels que son serveur de messagerie Gmail ou Meet video. conférence.

Encore plus grande est la contamination générée par les pages avec «contenu adulte« En raison de la grande quantité de trafic qu’ils supportent et, par conséquent, le site Web Xvideos à lui seul suppose l’émission de plus de 25 000 tonnes.

Quant aux réseaux sociaux, Twitter arrive en tête de liste en libérant 58 000 tonnes de grammes de carbone par ansuivie par Facebook avec 49 000 tonnes.

Parmi les plateformes d’achat en ligne, la plus polluante est de loin Amazon, qui produit 93 000 tonnes par an, dont environ un tiers, soit environ 27 000 tonnes, est généré par sa version espagnole.

Parmi les grands distributeurs espagnols, l’étude indique que les sites les plus polluants sont El Corte Inglés -près de 3.000 tonnes- et Zara -1.500 tonnes, mais uniquement dans la version espagnole, car l’international qui opère avec le domaine zara.com produit presque 50 000 tonnes-, en raison de la quantité d’images et de pages qu’elles contiennent et parce que ce sont les sites Web les plus visités.

Résoudre le problème de l’empreinte carbone dans l’utilisation d’Internet n’est pas facile, étant donné que l’industrie, le commerce, les loisirs et les relations d’aujourd’hui sont de plus en plus basés sur le monde numérique mais, comme l’a indiqué García, oui, son impact peut être limité, par exemple “en réduisant le poids des images et en les optimisant.”

En comprimant sa qualité, son poids est également réduit, ce qui à son tour demande une « performance moindre » des serveurs et donc une consommation énergétique moindre.

Une autre mesure consiste à « simplifier le code des pages web » et, de fait, pour créer un site au plus près de la neutralité énergétique, il faut s’assurer que son contenu se charge rapidement et que l’expérience utilisateur soit optimisée Car plus c’est facile est pour eux de trouver ce qu’ils recherchent, moins ils auront besoin de charger de pages.