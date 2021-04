Youtube: Obama fait le saut vers la NBA dans cette modification de 2K17

Barack Obama est déjà l’histoire des États-Unis. Avec Trump comme successeur, ces semaines-ci, nous avons pu voir l’ancien président profiter de certains passe-temps qui ne pouvaient pas être donnés au pouvoir. Par exemple, surfer fort sur l’île privée du propriétaire de Virgin.

Mais si Obama est entré dans l’histoire à cause de ses liens avec le sport, c’est sans doute à cause de son grand amour de la NBA, et surtout de son équipe favorite, les Chicago Bulls. Désormais, une vidéo éditée par le youtubeur américain Nyke Faller nous permet de voir ce que ce serait de jouer avec Obama dans le jeu vidéo NBA 2K17. Ici vous pouvez voir, par exemple, le président en train de le poser.

Faller a utilisé le mode Ma carrière du jeu vidéo qui vous permet de prendre les rênes d’un joueur avant d’être choisi par une équipe jusqu’au sommet. Il a modifié le joueur par défaut pour le faire ressembler complètement à Obama. Et il l’a mis en jeu.

Comme on le voit, l’ancien président attire l’attention des Charlotte Hornets de Michael Jordan. Mais c’est toujours un jeu vidéo, car si Obama aime beaucoup le basket-ball, en réalité parfois il n’a pas montré autant sa valeur en tant que joueur.