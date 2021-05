YouTube paie 100 millions de dollars aux créateurs pour utiliser son clone TikTok

YouTube paie les créateurs sur un fonds de 100 millions de dollars pour utiliser son clone TikTok – YouTube Shorts.

YouTube prévoit de payer les créateurs pour qu’ils utilisent le service jusqu’en 2022, selon un porte-parole de l’entreprise. Le test bêta pour Shorts juste parce que disponible pour tous les utilisateurs YouTube américains et indiens pour le moment. YouTube prévoit de proposer cette fonctionnalité à d’autres marchés dans les semaines à venir.

La fonctionnalité est une copie presque identique du format vidéo court de TikTok. Il permet aux utilisateurs de créer des vidéos verticales d’une durée allant jusqu’à 60 secondes, assemblées à partir de différentes prises. Les stars de TikTok ont ​​capturé l’imagination de la jeune génération – et YouTube veut en faire partie.

Le fonds YouTube Shorts Fund de 100 millions de dollars récompensera les meilleurs courts métrages du site en rémunérant les créateurs.

Les détails sur le programme sont assez rares, mais n’importe qui est éligible pour participer en créant des shorts. «Chaque mois, nous contacterons des milliers de créateurs dont les courts métrages ont reçu le plus d’engagement et de vues pour les récompenser pour leurs contributions», indique le billet de blog annonçant le nouveau fonds Shorts.

YouTube paie les créateurs pour qu’ils utilisent YouTube Shorts – et vous n’avez pas besoin d’être membre du programme partenaire pour participer. Snapchat a déjà expérimenté des paiements directs aux créateurs sous la forme d’un million de dollars par jour aux créateurs pour présenter leurs publications dans sa fonction Spotlight. Snapchat a commencé ce paiement aux créateurs à la fin de l’année dernière, et les dirigeants disent que cela se poursuivra à l’avenir.

Cependant, YouTube Shorts continue de rattraper son retard en termes de fonctionnalités de montage vidéo. La société affirme que des «filtres de base» pour la correction des couleurs et la possibilité d’ajouter des sous-titres aux vidéos seront bientôt disponibles. YouTube espère se distinguer dans une mer de clones TikTok en payant les créateurs pour qu’ils participent.

Facebook a lancé son clone TikTok sur Instagram l’année dernière, en l’appelant Reels.

Depuis, il a pris le focus principal de l’application, l’onglet Reels Discover remplaçant la recherche. Facebook a également recherché un contenu unique pour son public Reels. Dans un article de blog, il a informé les créateurs que la republication de contenu avec le filigrane TikTok entraînerait la non-éligibilité des vidéos à apparaître dans le flux Discovery.

Avec autant de plates-formes rivalisant pour les créateurs avec des vidéos de courte durée, les fonds pour les créateurs sont une bonne idée. Il encourage une participation unique à la plate-forme et donne aux artistes et aux musiciens un moyen de présenter leur travail – et d’être payés en ligne. TikTok, YouTube et Snapchat paient désormais des créateurs pour créer du contenu pour leurs plates-formes.