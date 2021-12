YouTube partage les vidéos et les créateurs les plus performants de 2021

Bien qu’il ne fasse pas de clip « Rewind » cette année, après une réponse négative à ses compilations de créateurs les plus récentes, YouTube a aujourd’hui partagé un aperçu des meilleures vidéos et stars créatives de 2021, mettant en évidence certaines des tendances clés de l’année , ce qui pourrait vous aider à développer une meilleure stratégie de plate-forme.

Les dix meilleures listes de YouTube sont disponibles pour 17 régions spécifiques, fournissant des informations sur les performances locales et affinant davantage l’affichage, ce qui, encore une fois, pourrait vous aider à vous orienter dans la bonne direction pour avoir un aperçu de ce qui fonctionne parmi votre public cible.

Comme vous pouvez le voir ici, sans surprise, M. Beast arrive en tête, avec son expérience vidéo « enterrée vivante » qui a enregistré plus de 147 millions de vues depuis mars.

M. Beast – alias Jimmy Donaldson – est vraiment le modèle du succès de YouTube, développant ses compétences à partir d’expériences simples et précoces, à travers lesquelles il a cherché à s’aligner sur les algorithmes de la plate-forme, pour finalement devenir (sans doute) le plus grand YouTuber de la planète. Donaldson devrait générer environ 16 millions de dollars de revenus directs sur YouTube cette année, ce qui ne prend pas en compte les mentions et autres accords commerciaux en dehors des annonces de sa chaîne.

Bien sûr, tout le monde ne peut pas être M. Beast, surtout compte tenu de l’argent qu’il peut désormais se permettre de dépenser pour ses expériences les plus élaborées, mais si vous cherchiez des pointeurs sur le succès de YouTube, ces clips et créateurs pourraient fournir des informations sur comment s’y prendre, et l’affichage de leur contenu pourrait éclairer votre propre style et format de présentation, en s’alignant sur les tendances plus larges.

M. Beast figure également en tête de la liste des « Créateurs » de YouTube, tandis que la star de TikTok « KallMeKris » fait également une apparition, soulignant à nouveau l’influence croissante de TikTok sur des changements plus larges.

Il convient également de noter que six des dix meilleurs créateurs répertoriés ici sont issus de la sphère du jeu, soulignant une fois de plus l’importance du jeu en tant que moteur clé de la culture Web. Si vous ne faites pas attention à la façon dont le jeu influence les tendances du Web, vous manquez une pièce majeure du puzzle et potentiellement des opportunités majeures pour votre entreprise.

YouTube met également l’accent sur les clips musicaux les plus performants, ainsi que sur les créateurs émergents qui ont pris de l’ampleur tout au long de l’année, tout en mettant particulièrement l’accent sur Shorts, son clone TikTok, qu’il cherche maintenant à développer en tant qu’élément clé de l’application. .

En effet, YouTube affirme que les clips de Shorts génèrent désormais plus de 15 milliards de vues cumulées par jour, contre 6,5 milliards en mars, alors qu’il continue d’étendre le format conformément aux tendances générales de consommation de vidéos, et aussi, espère YouTube, comme moyen pour empêcher les utilisateurs de migrer vers TikTok à la place.

Le développement de Shorts n’a apparemment en aucun cas ralenti l’élan de TikTok, mais en fournissant une plate-forme similaire, YouTube pourrait être en mesure de conserver davantage de ses meilleurs créateurs dans son application, ce qui aura des avantages à long terme en termes de consommation et de croissance, car les stars populaires restent plus étroitement liées à YouTube et créent leurs chaînes dans l’application.

C’est un aperçu intéressant des tendances vidéo, et YouTube étant le principal fournisseur de vidéos en ligne, c’est vraiment un aperçu des changements et des intérêts globaux du contenu Web, capturant les éléments clés qui suscitent actuellement l’intérêt du public.

Et encore une fois, si vous cherchez un moyen d’accéder à YouTube et des notes pour votre propre approche, ces créateurs et clips pourraient être un bon point de départ.

Vous pouvez consulter les listes complètes du Top Ten 2021 de YouTube ici.