YouTube partage un aperçu de ses systèmes de recommandation de contenu et des facteurs clés qui définissent l’audience

YouTube a publié un nouvel aperçu du fonctionnement de son système de recommandations de contenu, qui est l’un des principaux moteurs de la portée et des vues des vidéos sur la plate-forme, et peut aider les spécialistes du marketing YouTube à mieux comprendre ce qui guide une réponse optimale.

YouTube a en fait publié un aperçu similaire plus tôt dans l’année, dans le cadre de ses efforts continus pour maximiser la transparence, avec ce nouvel explicateur donnant un peu plus d’informations historiques sur l’évolution de ses systèmes et sur la manière dont il travaille pour améliorer ses processus.

Comme expliqué par YouTube :

“Notre système de recommandation repose sur le principe simple d’aider les gens à trouver les vidéos qu’ils veulent regarder et qui leur donneront de la valeur.”

Bien sûr, la « valeur » est un terme assez vague dans les métriques des médias sociaux, et en particulier dans la mesure, mais l’idée, selon YouTube, est de montrer aux gens plus de ce qu’ils aiment, en fonction non seulement de leurs propres comportements, mais d’autres, utilisateurs similaires également.

« Vous pouvez trouver des recommandations au travail à deux endroits principaux : votre page d’accueil et le panneau « À suivre ». Votre page d’accueil est ce que vous voyez lorsque vous ouvrez YouTube pour la première fois : elle affiche un mélange de recommandations personnalisées, d’abonnements et des dernières nouvelles et informations. Le panneau Up Next apparaît lorsque vous regardez une vidéo et suggère du contenu supplémentaire en fonction de ce que vous regardez actuellement, ainsi que d’autres vidéos qui pourraient vous intéresser.

Le panneau « Up Next » a été l’un des éléments les plus scrutés de la plate-forme ces dernières années, certains utilisateurs affirmant que ces recommandations peuvent les conduire dans des terriers de lapin alimentés par le complot, et même les radicaliser en fonction du contenu qu’ils trouvent.

Alors, comment cela peut-il arriver?

Voici quelques-unes des notes clés sur le fonctionnement exact du processus de recommandation de YouTube.

Fondamentalement, les recommandations de YouTube reposent sur quatre éléments clés :

Clics – Les vidéos sur lesquelles vous cliquez fournissent à YouTube un indicateur direct de votre intérêt pour le contenu. Mais ce n’est pas toujours la chose qui définit votre expérience. Par exemple, vous pouvez cliquer sur une vidéo à la recherche de quelque chose, puis ne pas le trouver dans ce clip spécifique, de sorte que le clic, en soi, n’est pas un indicateur fort de ce que vous voulez. C’est pourquoi YouTube mesure également le « temps de visionnage » comme un qualificatif supplémentaire.

Durée de visionnage – En apparence, la durée de visionnage mesure la durée pendant laquelle vous regardez chaque vidéo sur laquelle vous cliquez, ce qui aide YouTube à recommander un contenu plus spécifique correspondant à vos intérêts : « Donc, si un fan de tennis regardait 20 minutes de clips de Wimbledon, et vidéo d’analyse de match, nous pouvons supposer qu’ils ont trouvé que regarder ces moments forts était plus précieux.

Partage, aime, n’aime pas – YouTube mesure également votre activité de partage et de like, une autre mesure de réponse directe dans l’application. « Notre système utilise ces informations pour essayer de prédire la probabilité que vous partagez ou aimez d’autres vidéos. Si vous n’aimez pas une vidéo, c’est un signal que ce n’était probablement pas quelque chose que vous aimiez regarder.

Réponses au sondage – Enfin, et en plus de ces indicateurs de réponse explicites, YouTube mène également des enquêtes régulières auprès des téléspectateurs pour savoir si les utilisateurs ont une bonne expérience dans l’application. Par exemple, si vous regardez un clip pendant 20 minutes, YouTube peut vous demander si vous avez apprécié le clip, et lui attribuer une note pour mieux guider ses systèmes de recommandation.

Tous ces éléments que vous auriez probablement pu deviner seraient pris en compte, il n’y a donc pas nécessairement d’informations majeures. Bien qu’il soit également intéressant de noter que YouTube cherche également à vous aider à trouver du contenu dont vous ne connaissez peut-être même pas l’existence, en fonction du contenu que d’autres personnes ayant des profils de visionnage similaires au vôtre regardent.

« Donc, si vous aimez les vidéos de tennis et que notre système remarque que d’autres personnes qui aiment les mêmes vidéos de tennis que vous apprécient également les vidéos de jazz, on peut vous recommander des vidéos de jazz, même si vous n’en avez jamais regardé une seule auparavant. »

C’est probablement ainsi que les gens découvrent ces pistes de théorie du complot – vous recherchez une vidéo sur un sujet qui vous intéresse, puis YouTube vous propose une gamme de visionnages connexes que d’autres personnes ont regardés en conséquence. Si vous tombez dans le mauvais profil de téléspectateur, cela pourrait conduire à une foule de choses douteuses – bien que YouTube note également qu’il s’efforce de répondre à ces recommandations et de limiter l’exposition à ce qu’il identifie comme un « contenu de faible qualité ».

Alors, qu’est-ce qui est qualifié de « faible qualité » dans ce contexte ?

« Nous avons utilisé des recommandations pour empêcher le contenu de mauvaise qualité d’être largement visionné depuis 2011, lorsque nous avons construit des classificateurs pour identifier les vidéos racées ou violentes et les empêcher d’être recommandées. Puis, en 2015, nous avons remarqué qu’un contenu tabloïd sensationnel apparaissait sur les pages d’accueil et avons pris des mesures pour le rétrograder. Un an plus tard, nous avons commencé à prédire la probabilité qu’une vidéo inclue des mineurs dans des situations à risque et nous les avons supprimés des recommandations. Et en 2017, pour nous assurer que notre système de recommandation était juste pour les communautés marginalisées, nous avons commencé à évaluer l’apprentissage automatique qui alimente notre système pour l’équité entre les groupes protégés, comme la communauté LGBTQ+.

En plus de cela, YouTube interdit également le contenu qui inclut de fausses allégations de santé (comme les clips de complot COVID), tout en prenant également plus de mesures pour lutter contre la désinformation politique. Une partie de ce type de contenu passe encore, bien sûr, mais YouTube s’efforce d’améliorer ses systèmes pour s’assurer qu’un tel contenu n’est pas recommandé via ses outils de découverte.

Une considération clé dans cet élément concerne le contenu « faisant autorité » ou « limite ».

En cherchant à limiter la portée des clips marginaux – ceux qui n’enfreignent pas nécessairement les règles de la plate-forme, mais présentent du matériel potentiellement dangereux – YouTube utilise des évaluateurs humains pour évaluer la qualité des informations de chaque chaîne ou vidéo.

« Ces évaluateurs viennent du monde entier et sont formés selon un ensemble de directives de notation détaillées et accessibles au public. Nous nous appuyons également sur des experts certifiés, tels que des médecins lorsque le contenu implique des informations sur la santé. »

Pour déterminer « l’autorité », YouTube indique que ses évaluateurs répondent à quelques questions clés :

Le contenu tient-il sa promesse ou atteint-il son objectif ? Quel type d’expertise est nécessaire pour atteindre l’objectif de la vidéo ? Quelle est la réputation de l’orateur dans la vidéo et la chaîne sur laquelle elle est diffusée ? Quel est le sujet principal de la vidéo (par ex. Actualités, Sports, Histoire, Science, etc.) ? Le contenu est-il principalement destiné à être satirique ?

Les évaluateurs de YouTube évaluent la réputation d’une chaîne/d’un créateur sur la base d’une série de critères, notamment des critiques en ligne, des recommandations d’experts, des articles de presse et des entrées Wikipedia (vous pouvez consulter la liste complète des critères potentiels ici).

Dans l’ensemble, le système est conçu pour utiliser des signaux explicites et implicites pour mettre en évidence davantage ce que chaque personne veut voir, tout en filtrant les pires types de contenu, afin de limiter les dommages potentiels. Les spécificités réelles du préjudice sont un facteur dans ce calcul, et limiter cette portée – mais encore une fois, YouTube dit qu’il s’efforce de mettre à jour ses outils de recommandation pour garantir un contenu de meilleure qualité, basé au moins sur ces qualificatifs, finit par obtenir plus d’exposition dans l’application.

YouTube a également partagé cet aperçu de l’évolution de ses algorithmes de recommandations au fil du temps.

Lors de l’évaluation des différentes mesures du point de vue du marketing et des performances, la principale considération est la réponse de l’audience et la création de contenu attrayant pour vos téléspectateurs cibles.

Vous pouvez mesurer cela dans vos analyses YouTube, et avec les utilisateurs capables de s’abonner directement à votre chaîne, il existe des indicateurs clés solides que vous pouvez utiliser pour évaluer vos performances et vous assurer que vous êtes en phase avec les intérêts des téléspectateurs. Ainsi, votre contenu sera également présenté à d’autres personnes ayant des caractéristiques d’audience similaires, tout en garantissant que vous avez une bonne réputation sur le site Web et une forte présence générale sur le Web, limitera également les pénalités potentielles dans l’évaluation des modérateurs YouTube.

Cela vaut également la peine de vérifier votre contenu par rapport à la liste ci-dessus d’« autorité » pour mesurer rapidement que vous adhérez aux objectifs de YouTube.

Aucun de ces éléments ne garantira un succès de portée ultime, mais ne pas cocher les bonnes cases limitera votre potentiel. Il vaut la peine de noter ces clés et de considérer chaque aspect de votre effort de marketing.