Tous les géants américains de la technologie entretiennent des relations difficiles avec la Chine, mais peut-être aucun plus que Google. Alors que la compagnie respecte de manière performative les normes américaines de défense de la liberté d’expression et de la dignité humaine, lorsqu’elles sont pressées, elles sont plus qu’heureuses de plier le genou devant les censeurs chinois.

Vendredi, ils s’y remettaient. YouTube de Google a annoncé la démonétisation, c’est-à-dire la suppression des publicités, d’un segment de la populaire émission YouTube Breaking Points. Les deux animateurs de l’émission, Saagar Enjeti et Krystal Ball, avaient diffusé un segment sur la disparition de la star du tennis chinois Peng Shuai, après qu’elle eut accusé de viol un haut responsable du Parti communiste chinois.

« Après avoir examiné manuellement votre vidéo », a écrit YouTube à Breaking Points, « nous avons confirmé qu’elle ne convient pas à tous les annonceurs. En conséquence, il continuera à diffuser des publicités limitées ou inexistantes. »

Désolé @YouTube. Nous voulions dire que Peng Shaui est sain et sauf et ne peut tout simplement pas attendre les Jeux olympiques en Chine, qui est le meilleur pays du monde ! Pour de vrai, c’est pourquoi @krystalball et moi avons d’abord créé Breaking Points en tant qu’abonnement : https://t.co/d9o4c2Nbnc pic.twitter.com/0g8oRYeZe5 – Saagar Enjeti (@esaagar) 19 novembre 2021

Le segment sera toujours lu. Mais l’émission, qui s’appuie sur une combinaison d’abonnés premium et de publicité, ne gagnera pas d’argent publicitaire. En d’autres termes, YouTube a décidé que l’émission devrait être punie financièrement pour avoir critiqué la Chine.

Ce n’est pas la première fois que YouTube se livre à une censure ouverte au nom du régime communiste. L’année dernière, YouTube a été démantelé en supprimant automatiquement les commentaires contenant certaines phrases en chinois critiquant le PCC. La pratique durait depuis environ un an lorsque YouTube a reconnu qu’il s’agissait « d’une erreur dans nos systèmes d’application ». D’accord.

Mais, notamment avec la vidéo Breaking Points, YouTube a confirmé sa démonétisation après un examen manuel. C’est-à-dire qu’il n’y avait aucune application automatisée, aucune bizarrerie de l’algorithme, à blâmer. Les membres de l’équipe de modération du contenu de Google ont examiné la vidéo et déterminé objectivement qu’elle serait démonétisée. En termes de politique, Google a fait un choix institutionnel pour pénaliser le contenu des utilisateurs critiquant les violations des droits de l’homme en Chine.

Interrogé sur la démonétisation par Free Beacon, Enjeti a émis l’hypothèse que le mot « viol » dans le titre aurait pu signaler la vidéo. Mais il continua :

« Il est possible que cela soit le résultat de l’influence du PCC », a déclaré Enjeti au Free Beacon. « Ou, à tout le moins, YouTube doit comprendre que des annonceurs comme Nike et d’autres grandes multinationales peuvent s’inquiéter » de la diffusion d’annonces parallèlement à des articles critiques à l’égard du régime. Enjeti a déclaré que l’incident met en évidence à quel point les entreprises de technologie énergétique doivent déterminer quelles nouvelles sont appropriées.

Google couvre ses paris avec la Chine

Ce n’est pas la première fois que Google choisit la Chine plutôt que le contenu utilisateur et les valeurs de liberté d’expression, et ce ne sera pas la dernière. Ce que Google veut avant tout, c’est l’accès au marché chinois, et il est généralement prêt à faire les sacrifices nécessaires pour s’adapter à un régime meurtrier en cours de route.

La société, qui n’exerce actuellement pas ses activités en Chine, a précédemment maintenu une version censurée de son moteur de recherche en Chine entre 2006 et 2010. Le regretté représentant Tom Lantos (D-Calif.) a accusé Google et trois autres sociétés de technologie américaines de collaboration avec un régime de répression » tout en notant que « cette excuse sans valeur me rend vraiment malade ». Face à un tel examen du Congrès, Google a mis fin au projet.

Mais l’intérêt de Google pour accéder au marché chinois ne s’est pas arrêté. En 2018, The Intercept a fait état d’un effort de la société pour créer une version de son moteur de recherche conforme à la censure chinoise. Le projet Dragonfly, comme on l’appelait, a mis sur liste noire « les sites Web et les termes de recherche sur les droits de l’homme, la démocratie, la religion et les manifestations pacifiques ». L’entreprise n’a annulé le projet qu’après un tollé de ses propres employés.

Plus tôt cette année, le géant du streaming a interdit à un groupe de défense des droits humains avec des millions de vues d’avoir partagé des témoignages de personnes qui disent que leurs familles ont disparu dans la région chinoise du Xinjiang. Il existe des preuves documentées que la Chine se livre à des violations flagrantes des droits de l’homme au Xinjiang, notamment un génocide contre sa population minoritaire musulmane ouïghoure – un génocide que les États-Unis ont officiellement reconnu en janvier.

Pourtant, pour YouTube, discuter de ces atrocités du gouvernement chinois constitue « de la cyberintimidation et du harcèlement ». YouTube a restauré la chaîne après des enquêtes de . et de Human Rights Watch, mais en juin, il avait supprimé environ 975 des vidéos de la chaîne.

Le bootlicking de Google a un coût

Google n’est pas le seul parmi les acteurs Big Tech prêts à compromettre les valeurs américaines pour accéder au marché chinois. Apple, qui assemble la quasi-totalité de ses produits en Chine, a partagé les données des consommateurs avec le gouvernement chinois et supprimé des applications de son App Store à leur demande. L’entreprise utiliserait également des esclaves chinois dans ses chaînes d’approvisionnement.

Mais Google est unique dans la mesure où ses partisans revendiquent son statut de « champion national » contre la cyber-agression chinoise. Démanteler Google, ou gérer autrement son comportement anticoncurrentiel avec l’ordre public, « nous ferait reculer face à la Chine », pour citer l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt.

Mais c’est une entreprise qui couvre clairement ses paris avec la Chine – pas les États-Unis. Google a, notoirement, refusé de travailler avec le ministère de la Défense sur des projets d’intelligence artificielle. Pendant ce temps, l’ancien président des chefs d’état-major interarmées, le général Joseph Dunford, a déclaré à un comité sénatorial en 2019 que « le travail que Google fait en Chine profite indirectement à l’armée chinoise ».

« Franchement », a-t-il poursuivi, « » l’indirect n’est peut-être pas une caractérisation complète de ce qu’il est réellement, c’est plus un avantage direct pour l’armée chinoise « .

Il n’est donc pas surprenant que Google choisisse à nouveau la Chine plutôt que les valeurs de discours de l’Amérique – et une véritable préoccupation des droits de l’homme pour le sort de Peng Shuai. Quand une entreprise vous montre ce qu’elle fait, croyez-la.

Et Google nous a montré à maintes reprises que leur priorité n’est pas la liberté d’expression, ni même les personnes libres. Non, leur priorité est de se débarrasser de tout régime pouvant leur rapporter des milliards, même s’il s’agit du plus grand adversaire géostratégique et économique de l’Amérique et de l’un des pays les plus autoritaires du monde.

Rachel Bovard est la chroniqueuse technique principale de The Federalist et la directrice principale des politiques au Conservateur Partnership Institute.