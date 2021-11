L’expérience a montré une réduction significative des comportements d’attaque envers les petits créateurs

YouTube a enfin pris une mesure indispensable pour protéger la communauté des créateurs contre le harcèlement en ligne et les attaques ciblées sur sa plate-forme. La plate-forme de partage de vidéos appartenant à Google a officiellement annoncé qu’elle cesserait de montrer le nombre d’aversions sur toutes les vidéos de son site. Voici tout ce que vous devez savoir sur la grande annonce.

Les créateurs peuvent toujours voir le nombre de « je n’aime pas »

Selon la dernière annonce, le bouton Je n’aime pas ne sera pas supprimé. Il sera en effet toujours présent à côté du bouton J’aime. Les gens pourront toujours ne pas aimer n’importe quelle vidéo, mais elle ne sera pas montrée aux téléspectateurs ni aux utilisateurs d’ailleurs. Il est cependant important de noter que les créateurs pourront toujours voir le décompte des aversions dans le studio.

Protéger les créateurs contre le harcèlement en ligne, les attaques

La déclaration publiée par YouTube disait : « Pour s’assurer que YouTube promeut des interactions respectueuses entre les téléspectateurs et les créateurs. Nous avons testé le bouton « Je n’aime pas » pour voir si des changements pourraient ou non aider à mieux protéger nos créateurs contre le harcèlement et à réduire les attaques de « Je n’aime pas ».

Faits saillants de l’expérience

L’expérience a montré une réduction significative des comportements d’attaque envers les petits créateurs. « Les téléspectateurs pouvaient toujours voir et utiliser le bouton Je n’aime pas. Mais parce que le nombre n’était pas visible pour eux, nous avons constaté qu’ils étaient moins susceptibles de cibler le bouton d’aversion d’une vidéo pour augmenter le nombre », a ajouté le communiqué. Les plus petits créateurs, en outre, ont également déclaré qu’ils se sentaient injustement ciblés par ce comportement, a noté l’expérience menée par YouTube. Les attaques ciblées et les comportements de harcèlement se sont produits en grande partie sur de petites chaînes.

N’aime pas le bouton qui ne va nulle part

La société a confirmé que le bouton n’aime pas ne va nulle part, mais le nombre d’aversion deviendra privé sur YouTube. Les créateurs peuvent toujours trouver leur nombre exact d’aversions dans YouTube Studio, en plus d’autres statistiques permettant de comprendre l’évolution de leur contenu sur leur chaîne. Conformément à l’annonce, ce changement commencera progressivement à se déployer aujourd’hui.

Onglet « Nouveau pour vous » pour aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux contenus

La société dans le communiqué a également déclaré qu’elle était ravie de partager plus de détails sur la fonctionnalité « Nouveau pour vous ». Cette nouvelle fonctionnalité sur YouTube aide les utilisateurs à découvrir de nouveaux créateurs et de nouveaux contenus, au-delà des contenus habituels que nous regardons. La fonctionnalité « Nouveau pour vous » est désormais disponible pour tous les utilisateurs sur la page d’accueil YouTube sur les appareils mobiles, de bureau et de télévision.

