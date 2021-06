YouTube pour iPhone et iPad déploient Picture-in-Picture (PiP)

in

Avec iOS 14 l’année dernière, Apple a introduit Picture-in-Picture pour vous permettre de regarder des vidéos dans une fenêtre flottante tout en utilisant d’autres tâches. L’application YouTube ajoute enfin la prise en charge de PiP sur iPhone et iPad.

Picture-in-Picture (PiP) permet aux utilisateurs de regarder des vidéos YouTube dans un petit mini lecteur tout en naviguant simultanément en dehors de l’application YouTube sur leur appareil mobile. Nous commençons à déployer PiP pour les membres YouTube Premium sur iOS et prévoyons également de lancer PiP pour tous les utilisateurs iOS américains.

Google nous a confirmé (h/t MacRumors) aujourd’hui que Picture-in-Picture est en cours de déploiement pour tous les membres YouTube Premium utilisant l’application iOS. Cela se produit dans le monde entier pour les clients payés (à partir de 11,99 $).

Certains utilisateurs (comme on le voit ci-dessous) voient déjà le YouTube PiP sur leur iPhone et iPad. Cependant, il n’est pas encore largement déployé et nous ne l’avons pas encore repéré sur nos appareils.

Pendant ce temps, YouTube “prévoit de lancer PiP pour tous les utilisateurs iOS américains également”. Comme sur Android, cette disponibilité aux États-Unis pour les utilisateurs gratuits verra la lecture continuer à afficher de la publicité, tandis que Google nous dit que ce PiP gratuit ne fonctionnera pas pour le contenu musical aux États-Unis. On ne sait pas quand cela sera disponible.

YouTube Picture-in-Picture fonctionne enfin sur l’application iOS après toutes ces années 😂. Bien que je suppose que ce n’est que si vous avez évidemment Premium :/ pic.twitter.com/6YOEGFEqFk – ᕼαrrison Grαy (@hgray_99) 18 juin 2021

Pour l’utiliser, lisez une vidéo dans l’application YouTube et balayez l’écran vers le haut pour revenir à la maison. Vous obtiendrez une petite fenêtre dans le coin supérieur droit avec des commandes de lecture/pause et de rembobinage/avance superposées. Actuellement, les membres Premium continuent d’entendre le son en arrière-plan lorsqu’ils quittent. Il existe également un raccourci standard pour revenir à l’application complète et fermer, tandis que vous pouvez pincer pour agrandir/réduire.

Picture-in-Picture est très utile sur les grands écrans, comme les tablettes, et permet un excellent multitâche dans le cas de la prise de notes.

