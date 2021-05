YouTube pourrait changer la façon dont nous voyons les commentaires | La technologie

Les commentaires sur YouTube sont un endroit sombre et sombre, mais peut-être qu’avec la nouvelle façon de les voir que Google prépare, tout s’améliorera.

YouTube est le plus grand fourre-tout audiovisuel qui existe, dans l’application, vous pouvez trouver absolument tout. Au fil des années, le design de l’application a été renouvelé et adapté, des fonctions sont apparues qui sont restées et d’autres qui ont disparu.

Toutes ces fonctions passent par une période d’essai au cours de laquelle il est décidé si elles sont utiles ou si, au contraire, elles n’apportent rien. À l’heure actuelle, YouTube teste une nouvelle fonctionnalité conçue pour nous montrer les commentaires d’une manière différente.

Cette conception ou plutôt cette refonte est clairement inspirée de l’application SoundCloud. Les commentaires seraient intégrés dans la vidéo, étant plus spécifiques, dans la chronologie de la vidéo et ils feraient référence aux moments exacts dans lesquels l’action de la vidéo se produit.

Au début, cette fonctionnalité était gardée secrète, mais Suite à la confirmation de YouTube lui-même, des alarmes ont été déclenchées à propos de cette fonctionnalité. Ce qui a été dit, c’est qu’il est en cours de test, il n’est disponible que pour un petit nombre de vidéos et pour un petit groupe de personnes.

Vous ne pouvez pas demander à faire partie de ce test, mais vous pouvez vérifier si vous êtes de la manière suivante: ouvrez l’application YouTube, cliquez sur une vidéo, allez dans la section commentaires, ouvrez les paramètres des commentaires et si vous avez la possibilité de trier par “beta programmée” c’est que vous êtes partie de l’expérience.

Cette fonctionnalité peut rester dans le pipeline depuis la période d’essai, ce qui est important, ce sont les commentaires envoyés par les utilisateurs. La seule chose que l’on puisse dire, c’est qu’il serait curieux d’avoir cette interaction dans les commentaires YouTube, ce serait quelque chose de plus personnel et frappant de voir comment différents utilisateurs réagissent à des moments précis de la même vidéo.