YouTube Premium et Music comptent 50 millions d’abonnés

09/03/2021 à 12:13 CEST

YouTube n’a pas tardé à revendiquer une nouvelle étape pour ses services de musique, bien que son importance soit moins claire. La marque appartenant à Google a déclaré que Il avait accumulé 50 millions d’abonnés YouTube Premium et Music combinés. Ceci environ un an et demi après avoir atteint la barre des 20 millions. C’est aussi le service de abonnement musical “à la croissance la plus rapide”selon le chef de la musique de YouTube Lyor Cohen.

Certains marchés ont montré plus de force que d’autres. Cohen a noté une « croissance impressionnante » dans Brésil, Inde, Japon, Russie et Corée du Sud.

Ce chiffre fait encore YouTube est plus petit que Spotify, qui semble avoir 165 millions d’abonnés Premium en juin 2021. Apple n’a pas divulgué son nombre d’abonnés à la musique depuis juin 2019, alors qu’elle en comptait 60 millionsalors qu’Amazon a promu pour la dernière fois 55 millions de clients de musique en janvier 2020. Néanmoins, ces chiffres isolés suggèrent que YouTube est en train de devenir une force majeure dans le streaming de musique.

Cependant, les revendications suscitent des inquiétudes. YouTube n’a pas indiqué combien d’abonnés à Music ou Premium, ni comment ils l’ont utilisé.. Bien que vous obteniez YouTube Music avec un abonnement Premium, cela ne signifie pas que Premium est utilisé pour la musique ; vous voudrez peut-être simplement vous débarrasser des publicités et télécharger les vidéos. Le décompte de YouTube inclut également les personnes qui Ils utilisent des essais gratuits, le nombre de clients payants est donc susceptible d’être moindre. Samsung offre deux à quatre mois d’accès gratuit à YouTube Premium avec les nouveaux téléphones, par exemple, Mais beaucoup de ces utilisateurs cesseront d’utiliser Premium après la fin de l’essai.

Les données suggèrent toujours que la concurrence dans le monde du streaming musical s’intensifie, avec des équipes relativement petites comme YouTube et Amazon Music posant une menace plus grande pour les opérateurs historiques comme Spotify et Apple. Cependant, il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant que YouTube ne soit assez gros pour rendre les gros frappeurs nerveux.