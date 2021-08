YouTube Premium Lite est un moyen moins coûteux de se débarrasser des publicités sur YouTube

À ce stade, la plupart d’entre nous ont appris à vivre avec le barrage sans fin d’annonces sur YouTube. C’est le coût d’avoir un divertissement illimité à portée de main. Bien sûr, il existe des moyens d’arrêter les publicités. Si vous êtes prêt à payer 11,99 $ par mois pour un abonnement YouTube Premium, vous pouvez regarder des vidéos YouTube sans publicité. Pour certains utilisateurs, le manque d’annonces vaut le prix, mais c’est un prix assez élevé. En plus d’éliminer les publicités, YouTube Premium propose également des téléchargements hors ligne et un accès sans publicité à YouTube Music. Mais qu’en est-il des utilisateurs qui veulent simplement se débarrasser des publicités et ne se soucient pas des autres avantages ? Entrez : YouTube Premium Lite.

Au cours du week-end, un utilisateur de YouTube Premium a tenté d’annuler son abonnement. Comme ils l’ont révélé sur ResetEra, Google a tenté de ramener l’utilisateur avec une offre intéressante. Plutôt que d’abandonner complètement leur abonnement, ils pourraient s’inscrire à YouTube Premium Lite à la place. La version Lite de l’abonnement, comme son nom l’indique, supprime de nombreuses fonctionnalités de l’abonnement. En fait, il semble n’offrir qu’une expérience YouTube sans publicité. YouTube a depuis confirmé le nouveau niveau.

Un porte-parole de YouTube a fait la déclaration suivante à The Verge : “Dans les pays nordiques et au Benelux (sauf en Islande), nous testons une nouvelle offre pour donner encore plus de choix aux utilisateurs : Premium Lite coûte 6,99 €/mois (ou l’équivalent local par mois) et il comprend des vidéos sans publicité sur YouTube.

The Verge note que YouTube Premium Lite offre une visualisation sans publicité sur le Web, iOS, Android, les téléviseurs intelligents, les consoles et l’application YouTube Kids. Pendant ce temps, il n’a pas de téléchargements hors ligne, de lecture en arrière-plan ou de YouTube Music Premium. C’est une version barebones du niveau standard.

YouTube Premium Lite en vaudra-t-il la peine ?

D’une part, un abonnement budgétaire qui ne supprime que les publicités attirerait probablement de nombreux utilisateurs. D’autre part, Youtube Premium Lite n’est que 5 € moins cher que le niveau standard (11,99 €) malgré le fait qu’il offre beaucoup moins d’avantages. Heureusement, YouTube indique que l’abonnement est dans une phase expérimentale, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des changements dans le modèle de tarification à l’avenir. YouTube envisage également des plans supplémentaires en fonction des commentaires qu’il reçoit des abonnés.

Si vous habitez en Belgique, au Danemark, en Finlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège ou en Suède, vous pourrez peut-être tester YouTube Premium Lite. Malheureusement, le reste d’entre nous va devoir attendre, car Google n’a pas dit quand ni si d’autres territoires seront inclus dans le test.

