YouTube Premium Lite offre une visualisation sans publicité, moins de fonctionnalités à un prix inférieur

TL;DR

YouTube teste une alternative moins chère à YouTube Premium. YouTube Premium Lite inclut une visualisation sans publicité, mais pas grand-chose d’autre. Il coûte 6,99 €/mois dans une poignée de pays européens.

Si vous vous abonnez à YouTube Premium juste pour débarrasser votre expérience de visionnage des publicités et rien de plus, vous payez probablement trop cher. C’est apparemment aussi un point de vue partagé par YouTube. La société teste actuellement un niveau Premium moins cher dans un certain nombre de pays européens.

Baptisé YouTube Premium Lite, le package est actuellement disponible dans sept pays des régions nordiques et du Benelux (h/t The Verge). Au prix de 6,99 €/mois (8,30 $), il est 5 € moins cher que le prix Premium standard de la région et le même prix que le forfait YouTube Premium pour les étudiants.

Les utilisateurs bénéficient toujours de YouTube sans publicité sur ses différentes plates-formes d’appareils, ses applications et l’application Kids à un prix inférieur. Mais comme son nom l’indique, il réduit une multitude de fonctionnalités offertes par Premium proprement dit. Pour commencer, la visualisation en arrière-plan et les téléchargements ne sont pas disponibles. Les mélomanes manqueront également certaines fonctionnalités. YouTube Music sans publicité n’est pas non plus disponible, et vous ne pourrez pas non plus télécharger de pistes ou écouter de la musique en arrière-plan. On peut soutenir que ce prix pourrait encore être assez élevé pour ceux qui ne souhaitent que supprimer les publicités.

Plus de lecture: Votre guide de tous les services YouTube

On ne sait pas si ou quand YouTube Premium Lite arrivera sur d’autres marchés mondiaux. Étant donné que Google maintient généralement les numéros de prix cohérents entre les devises, la version américaine pourrait ne coûter que 6,99 $.

Mais que pensez-vous de YouTube Premium Lite ? L’abandonneriez-vous pour YouTube Premium ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus et de laisser une ligne dans les commentaires. Si vous n’avez pas encore essayé YouTube Premium mais que vous souhaitez essayer, assurez-vous de vous inscrire en utilisant le bouton ci-dessous.

S’inscrire à YouTube Premium