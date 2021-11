YouTube présente des plans pour proposer des achats en direct à tous les utilisateurs

Les achats en direct sont devenus un objectif clé pour les applications sociales, Instagram, Facebook et Pinterest exécutant tous leurs propres flux d’achats en direct avec des créateurs de premier plan alors qu’ils cherchent à maximiser leur potentiel commercial respectif.

YouTube cherche également à entrer, avec une série de diffusions en direct d’achats à venir pour les vacances qui permettront aux téléspectateurs d’interagir avec des influenceurs et des célébrités en temps réel, tout en facilitant les achats directs dans l’application.

Et aujourd’hui, YouTube a donné plus d’informations sur ses ambitions à plus long terme pour les achats en direct, qui, espère YouTube, permettront éventuellement à « toute personne possédant un appareil mobile et un produit d’héberger facilement un flux d’achat en direct ».

Dans une interview sur le blog YouTube, Wendy Yang et Lax Poojary, concepteurs de produits travaillant sur YouTube Shopping, ont fourni quelques notes sur l’évolution des processus d’achat de la plate-forme et sur la manière dont ils prévoient de faire progresser les initiatives de commerce en direct de la plate-forme.

L’idée principale des achats en direct est de fournir une extension des comportements des utilisateurs existants, les influenceurs recommandant déjà des produits et des créateurs dans leurs téléchargements, souvent par le biais d’accords de parrainage et de partenariats payants. Étant donné que c’est déjà une pratique courante, le commerce en direct s’appuie simplement sur la même chose.

Comme le note Yang :

« Ce qui est intéressant avec les achats en direct et les achats en général, c’est que nous le voyons déjà se produire sur YouTube : les créateurs révèlent une gamme de produits, proposent de nouveaux produits ou discutent de leurs derniers achats. Les gens veulent acheter sur YouTube et, selon une étude que nous avons menée en partenariat avec Publicis et TalkShoppe, 89 % des téléspectateurs conviennent que les créateurs YouTube donnent des recommandations en lesquelles ils peuvent avoir confiance. »

Yang note également que 87% des personnes déclarent obtenir des informations de la plus haute qualité sur les produits lors de leurs achats ou de leur navigation sur YouTube.

Les YouTubers sont désormais des voix de confiance pour beaucoup, en particulier les jeunes téléspectateurs qui sont tout aussi alignés sur les stars de YouTube que sur les célébrités des médias traditionnels. En tant que tel, le lien entre les recommandations in-stream et l’achat est logique, les diffusions en direct offrant un lien plus immédiat entre les deux.

Mais ça va plus loin que ça. L’essor du commerce électronique au cours de la dernière année a ouvert de nouvelles portes, ce qui facilitera considérablement la navigation et les achats numériques pendant la période des fêtes et au-delà. C’est là que YouTube voit une opportunité continue et croissante.

« Nous voulons vous rapprocher de vos créateurs préférés et rendre ces diffusions en direct interactives entre les créateurs et les fans. Les créateurs peuvent offrir à leur public des baisses de produits en direct, des remises exclusives et même des sondages auprès des fans lors de leurs diffusions en direct d’achat pour interagir avec leurs fans et obtenir leurs commentaires.

Comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessus, YouTube cherche à intégrer davantage de fonctionnalités et de capacités interactives pour améliorer l’expérience d’achat en direct, dans le but, à terme, de permettre à tous les utilisateurs de créer leurs propres flux d’achat.

Cela offrira plus d’opportunités à davantage de créateurs de monétiser leurs produits via des flux, la capacité interactive immédiate des diffusions en direct aidant à augmenter le facteur FOMO et à créer une communauté autour de certaines marques et créateurs.

YouTube cherchera à jouer un rôle clé dans ce cadre, avec sa liste initiale d’événements d’achat en direct mis en place pour fournir plus d’informations sur ce que les utilisateurs veulent voir dans ces flux, et quelles fonctionnalités les créateurs trouvent les plus utiles.

Il pourrait s’agir d’un développement important, ce qui pourrait créer d’importantes opportunités à l’avenir.

Vous pourrez voir les prochains événements de shopping en direct de YouTube YouTube.com/Shopping