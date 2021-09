YouTube promet un retrait de la censure COVID après la suppression massive des réunions publiques .

in

Exprimer votre opinion sur les politiques COVID-19 lors d’une réunion publique peut inciter YouTube à prendre en otage votre gouvernement local jusqu’à ce qu’il déplate-forme votre voix.

La plate-forme vidéo appartenant à Google a supprimé une réunion du conseil scolaire de l’Illinois pour « désinformation médicale », le dernier exemple de géants de la technologie contrôlant ce qu’il est permis de dire sur le débat en constante évolution sur la recherche, les restrictions et les traitements en cas de pandémie.

Le district de Springfield 186 a déclaré qu’il supposait que YouTube s’opposait à la partie des commentaires publics de la réunion du 21 juin, selon The Center Square. En conséquence, le président du conseil d’administration, Anthony Mares, a déclaré que ses vidéos YouTube excluraient les commentaires publics à l’avenir.

Un parent du district a réclamé un crédit partiel pour le retrait, citant son propre commentaire public. Ryan Jugan a déclaré que “être témoin de la censure, de la suppression des professionnels de la santé, de la science et des données est épouvantable”.

Le porte-parole du district, Bree Hankins, a déclaré à Just the News qu’il n’avait jamais eu de détails sur la prétendue désinformation contenue dans la vidéo et que YouTube avait rejeté l’appel du district.

Alors que YouTube a déclaré avoir restauré la vidéo à la suite du rapport The Center Square – effectuant un troisième examen à la demande de l’organisation médiatique – Hankins a déclaré que la société n’avait pas encore informé le district que la vidéo avait été rétablie.

La plate-forme vidéo a une histoire controversée avec les contradicteurs de COVID-19, y compris le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Il a annulé une table ronde sur les soins de santé qu’il a organisée avec l’ancien conseiller COVID de la Maison Blanche Scott Atlas, Martin Kulldorff de la Harvard Medical School, Jay Bhattacharya de Stanford Med et Sunetra Gupta d’Oxford. DeSantis en a hébergé un autre avec défi.

Reclaim the Net, qui suit la censure numérique, a partagé plusieurs incidents similaires impliquant des réunions publiques sur demande.

Le conseil du comté de St. Louis abandonne complètement YouTube après quatre suppressions en moins de deux mois en raison des commentaires du public contre les mandats de masque et de vaccin.

Il a fait appel avec succès de quatre renvois, y compris la réunion du 14 septembre, mais le comté est fatigué de faire face à la censure de YouTube, a déclaré le directeur des technologies de l’information Charles Henderson au St. Louis Post-Dispatch. Il envisage de signer un contrat avec BoxCast.

Bellingham et Vancouver, Washington; Mission Shawnee, Kansas; et la banlieue de Chicago ne sont que quelques-uns des endroits à l’échelle nationale où YouTube a puni les organismes gouvernementaux pour les commentaires du public. Il a même étouffé le débat sur les masques dans les écoles du Sénat du New Jersey.

Certains retraits sont de courte durée, mais ils semblent uniformément opaques, les gouvernements locaux affirmant que YouTube a refusé de leur dire ce qu’il considère comme de la désinformation.

Plusieurs vidéos pour le comté de Livingston, Michigan – dont au moins une n’avait aucun commentaire COVID connu – n’ont été rétablies que la semaine dernière après que WXYZ a demandé à YouTube ce qui n’allait pas avec elles. « Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si nous avons reçu cet e-mail [from YouTube] juste avant que vous et moi nous rencontrions », a déclaré le commissaire Wes Nakagiri à la station locale.

YouTube prétend pénaliser le contenu incompatible avec les directives de l’Organisation mondiale de la santé, mais l’OMS s’oppose officiellement au masquage des enfants de moins de 5 ans et définit plusieurs critères pour masquer les enfants de 6 à 11 ans – des conditions ignorées dans les politiques de masques à taille unique dans les écoles du pays.

La plate-forme de partage de vidéos a donné la même explication aux médias, y compris Just the News, pour ses retraits et sa perspective évolutive vers les réunions publiques où le public est censé demander des comptes à ses dirigeants.

“Bien que nous ayons des politiques claires pour supprimer la désinformation préjudiciable sur COVID-19, nous reconnaissons également l’importance des organisations comme les districts scolaires et les conseils municipaux utilisant YouTube pour partager des enregistrements de forums publics ouverts, même lorsque les commentaires sur ces forums peuvent enfreindre nos politiques”, porte-parole. Elena Hernandez a écrit dans un e-mail.

« Nous mettons continuellement à jour nos politiques et, à mesure que nous voyions de plus en plus de vidéos de réunions de conseils scolaires ou de mairies [sic] étant supprimés, nous avons décidé de créer des exceptions pour les forums publics ouverts, où l’intention n’est pas de promouvoir la désinformation », a-t-elle déclaré.

Il y a un an, la société a divulgué sa soi-disant exception EDSA pour le contenu qui enfreint les normes YouTube mais qui a un contexte « éducatif, documentaire, scientifique ou artistique ». Les exemples incluent les représentations de l’intimidation dans les campagnes anti-intimidation et les insultes utilisées dans une comédie torréfiée avec une cible consentante.

Mais il a soumis la prétendue désinformation sur le nouveau coronavirus à un seuil plus élevé pour les exceptions EDSA jusqu’à plus récemment, lorsque YouTube a vu une surabondance de réunions publiques supprimées.

Le contenu ne sera pas extrait maintenant tant que la «vidéo globale ne vise pas à promouvoir la désinformation» comprend «des opinions contraires des autorités sanitaires locales» ou est destinée à «condamner, contester ou faire la satire» de prétendues informations erronées.

Hernandez n’a pas répondu lorsque les directives de l’EDSA ont été mises à jour pour faciliter les différends COVID lors des réunions publiques, ou expliquer pourquoi tant de vidéos sont retirées, échouent en appel, puis ne sont rétablies qu’après l’attention des médias, si les directives sont si claires, comme avec le district de Springfield 186.

La controverse se poursuit sur les mandats COVID proposés dans cette région de l’Illinois, selon le State Journal-Register. Un groupe de mères se faisant appeler les « croisés constitutionnels » pousse le conseil scolaire à rejeter une résolution en faveur de l’ajout des vaccins COVID au calendrier des exigences de vaccination prescrit par l’État.

Un législateur de l’Illinois ne prend pas la promesse de YouTube de se retirer comme un évangile.

La semaine dernière, le représentant de l’État Chris Miller a introduit le HB 4145, qui accorderait aux résidents de l’Illinois un droit d’action privé contre les sites Web de médias sociaux avec au moins 75 millions d’utilisateurs pour un minimum de 75 000 $ « par suppression ou censure délibérée » de discours religieux ou politique.

Il s’applique que la décision soit prise par un humain ou un algorithme, y compris les actions qui « défavorisent » un tel discours, et exclut le « discours de haine » comme moyen de défense pour le retrait. La censure des réunions du conseil scolaire est “un exemple d’endroit où ils pourraient avoir un moyen de repousser la censure de leurs pensées”, a déclaré Miller à The Center Square.