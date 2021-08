YouTube publie un nouveau guide sur les tendances esthétiques croissantes et comment comprendre les intérêts de niche

Comprenez-vous l’intérêt croissant pour le « Cottagecore » ou la croissance des sous-cultures « Bardcore » en ligne ?

Même si vous avez entendu parler de ces niches, vous n’avez probablement pas une compréhension complète de ce qu’elles signifient et du contexte dans lequel elles ont émergé, c’est là qu’intervient le dernier rapport sur la culture et les tendances de YouTube. En collaboration avec visual studio de narration Polygraph, YouTube a créé un nouveau rapport interactif sur les tendances esthétiques et sur la manière dont les YouTubers, en particulier, interagissent avec un tel contenu.

Comme expliqué par YouTube :

« Alors que la recherche d’identité est l’une des principales activités de toute culture de la jeunesse, pour la génération Z, l’identité est un voyage, pas une destination. Cette génération a grandi en créant ses identités pour les espaces en ligne, où l’identité est transitoire par conception. YouTube est une plate-forme idéale pour que les gens apprennent à adopter et à adapter l’esthétique qui les intéresse.”

Le rapport décrit six tendances esthétiques clés, y compris Cottagecore et Bardcore susmentionnés, ainsi que «Dark Academia», «Dreamcore», «Royaltycore» et «Y2K».

Chaque tendance comprend également des liens vers des clips YouTube pertinents, ainsi qu’une brève explication de la tendance.

Par exemple:

“Y2K est une esthétique basée sur le look de la fin des années 1990 et du début des années 2000, une époque où Internet était maladroit et brut, mais surtout, pouvait être désactivé. Le look post-millénaire a de nombreuses itérations qui vont de garçon- Des looks inspirés par les fangirls du groupe pour les survêtements Juicy de l’époque de Paris Hilton.”

Je ne le savais pas – et pour ceux qui sont trop vieux pour être toujours au courant des dernières tendances, comme moi, cela pourrait être un bon moyen de rattraper certains de ces intérêts émergents et de mieux comprendre où ils ‘ viens de.

Le rapport comprend également un aperçu de la croissance des guides esthétiques sur YouTube, qui donnent un aperçu de la façon de s’engager avec chaque tendance.

Bien qu’il existe également un aperçu plus spécifique des éléments d’intérêt relatifs dans chaque tendance, sur la base des clips vidéo alignés sur le genre.

Comme indiqué, cela pourrait être un moyen utile d’améliorer votre compréhension personnelle de ces domaines d’intérêt croissants, tandis que pour les marques, cela pourrait également être utile comme outil de recherche pour comprendre où les différents types d’audience s’engagent et les types de contenu qu’ils ‘ re répondre à.

Si vous cherchiez à vous aligner sur la tendance Cottagecore, par exemple, avec des robes fluides et de la dentelle, vous pouvez utiliser ce guide pour mieux comprendre cet intérêt, avant de plonger (et potentiellement de vous tromper).

C’est intéressant, de toute façon, et cela peut avoir une valeur spécifique, en fonction de vos objectifs.

Vous pouvez consulter le rapport interactif “Rise of Aesthetics” de YouTube ici.