YouTube refuse de promouvoir NBA Youngboy – selon le manager

NBA YoungBoy est en route pour un troisième album numéro un ; le tout sans l’aide de YouTube.

C’est du moins ce que dit son manager Alex Junnier. “YouTube nous a dit qu’ils ne pouvaient pas promouvoir YB à cause de son image”, écrit Junnier sur Instagram dans un message qui a depuis été supprimé. « Plateforme de cul faible. Votre artiste n°1 trois années de suite.

NBA YoungBoy a été l’un des plus grands artistes sur YouTube dans le passé.

Le rappeur maintenant incarcéré a publié 11 clips vidéo en 2018 et 2019. Ces vidéos ont enregistré 100 millions de vues sur la plate-forme, atteignant plus que Drake, DaBaby et d’autres rappeurs très populaires. Le rappeur a sorti son dernier album, Sincerely, Kentrell de derrière les barreaux. Il a atteint la première place des charts sans le soutien de la promotion YouTube.

Junnier a également partagé quelques captures d’écran de données graphiques dans la publication Instagram supprimée. Une capture d’écran a semblé montrer que YB continue de surpasser les autres artistes sur les flux YouTube. Dans un autre article, Junnier a partagé “si NBA Youngboy devient n°1, il sera le troisième artiste après Lil Wayne et 2pac à être n°1 derrière les barreaux”.

NBA YoungBoy est derrière les barreaux depuis mars 2021 pour possession d’armes à feu.

Une pétition pour libérer le rappeur a recueilli plus de 50 000 signatures et demande au président Biden d’envisager de libérer le rappeur. Après son arrestation, Kentrell Gaulden a plaidé non coupable sur deux accusations d’armes fédérales.

Les deux accusations découlent d’une arrestation en septembre 2020 à Baton Rouge. La police a répondu à de nombreuses questions où le rappeur et son équipe tournaient un clip. Les agents ont trouvé plusieurs armes de poing et fusils sur les lieux. Son album de 21 titres met en lumière certaines de ses difficultés depuis cet incident. Il reste en détention, malgré les tentatives de ses avocats pour le libérer.

Cordialement, Kentrell Tracklist – YoungBoy Never Broke Again”Bad Morning””Hold Me Down””On My Side””Smoke Strong””50 Shots””No Where””Sincèrement””Je ne peux pas le reprendre””Rich Shit “”Toxic Punk””My Killa””Life Support””Break or Make Me””Forgiato””Baddest Thing””Nevada””Niveau que je veux atteindre””Kickstand””Tout ce dont j’ai besoin””White Teeth””Panoramique “