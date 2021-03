YouTube refuse de supprimer le clip anti-chinois du rappeur YG

Malgré la forte pression des employés de YouTube, la direction de YouTube a refusé de supprimer un clip anti-chinois du rappeur YG.

Ce n’est pas la première fois que YG est dans l’eau chaude pour le contenu lyrique de son morceau de 2014, «Meet the Flockers». Cette fois, cependant, le rap explicitement anti-chinois suscite de vives critiques de la part de YouTube, en particulier à propos de ses instructions étape par étape pour cambrioler les Chinois-Américains.

Il convient de noter que cette chanson n’implique pas d’attaques contre les Chinois – elle la préconise directement. Le terme « troupeaux », selon YG, fait référence à un « troupeau » de voleurs, ou à un vol en groupe, et le rappeur recommande spécifiquement d’attaquer les maisons dans les quartiers chinois.

«D’abord – vous trouvez une maison et la repérez / Trouvez un quartier chinois / Parce qu’ils ne croient pas aux comptes bancaires», commence la chanson, avant de continuer avec le manuel d’instructions pour l’invasion de domicile. «Deuxièmement, vous trouvez un équipage et un chauffeur / quelqu’un pour sonner à la porte / Et quelqu’un qui n’a pas peur de ce qu’il fait.»

« Meet the Flockers » est une coupe d’album plus profonde et il manque un clip vidéo officiel de YouTube. Au lieu de cela, la version du clip vidéo présente une image mugshot de YG, la version officielle de l’artiste enregistrant plus de 110 000 vues.

Les employés de YouTube demandent maintenant la suppression de la vidéo de la plate-forme – et sont catégoriquement refusés.

Selon un rapport de Bloomberg, le groupe a exigé que l’équipe de confiance et de sécurité de YouTube supprime la vidéo en raison de l’expression d’une violence ciblée de crimes de haine – bien que la demande ait été catégoriquement refusée.

« Nous trouvons cette vidéo très offensante et comprenons qu’elle est pénible pour beaucoup de gens à regarder, y compris beaucoup dans Trust & Safety et surtout compte tenu de la violence continue contre la communauté asiatique », a répondu l’équipe en déclarant que YouTube fait des exceptions pour les vidéos qui ont «Contexte éducatif, documentaire, scientifique ou artistique (EDSA).»

«Alors que nous avons longuement débattu de cette décision parmi nos experts en politique, nous avons pris la décision difficile de laisser la vidéo en place pour appliquer notre politique de manière cohérente et éviter de créer un précédent qui pourrait nous conduire à supprimer de nombreuses autres musiques sur YouTube.» le groupe a continué.

Dans une déclaration ultérieure, YouTube a doublé cette décision, tout en soulignant une «culture ouverte» et la nécessité «d’équilibrer l’ouverture et la protection de la communauté YouTube dans son ensemble».

« YouTube a une culture ouverte et les employés sont encouragés à partager leurs points de vue, même lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec une décision », a déclaré la société. « Nous poursuivrons ce dialogue dans le cadre de notre travail permanent visant à équilibrer l’ouverture et la protection de la communauté YouTube dans son ensemble. »

La société a en outre noté qu’elle avait supprimé un total de 97000 vidéos au cours du seul dernier trimestre de 2020, ainsi que 46 millions de commentaires.