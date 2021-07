YouTube Regrets : Mozilla étudie l’algorithme vidéo du géant de la technologie

La Fondation Mozilla a publié un rapport sur l’algorithme de recommandation vidéo de YouTube affectant ses utilisateurs. Collecte d’histoires en 2019, les résultats finaux peuvent être trouvés ici [PDF]. 37 380 utilisateurs de YouTube ont fourni des données au rapport via l’extension de navigateur RegretsReporter de Mozilla.

Points forts

YouTube Les regrets sont disparates et dérangeants. Les bénévoles ont tout signalé, de la peur de Covid à la désinformation politique en passant par les dessins animés «pour enfants» extrêmement inappropriés. Les catégories de regrets les plus fréquentes sont la désinformation, les contenus violents ou graphiques, les discours de haine et les spams/escroqueries.L’algorithme est le problème. 71% de tous les rapports Regret provenaient de vidéos recommandées aux volontaires par le système de recommandation automatique de YouTube. De plus, les vidéos recommandées étaient 40 % plus susceptibles d’être signalées par nos bénévoles que les vidéos qu’ils recherchaient. Et dans plusieurs cas, YouTube a recommandé des vidéos qui enfreignent en fait leurs propres règles de la communauté et/ou n’étaient pas liées aux vidéos visionnées précédemment.Les non-anglophones sont les plus durement touchés. Le taux de regrets YouTube est 60 % plus élevé dans les pays dont l’anglais n’est pas la langue principale (le Brésil, l’Allemagne et la France étant particulièrement élevés), et les regrets liés à la pandémie étaient particulièrement répandus dans les langues autres que l’anglais.

Aussi, une citation notable : « Nous n’avons donné aucune indication spécifique sur le sujet de ces histoires ; les soumissions ont été auto-identifiées comme regrettables. Depuis lors, Mozilla a intentionnellement évité de définir strictement ce qui « compte » comme un regret YouTube, afin de permettre aux gens de définir l’éventail complet des mauvaises expériences qu’ils ont sur YouTube.