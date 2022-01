YouTube rend la connexion sur les téléviseurs intelligents moins difficile

Trouver du contenu YouTube sur des téléviseurs intelligents peut s’avérer difficile à manier si vous n’avez d’autre choix que d’utiliser le clavier à l’écran. Heureusement, YouTube a ajouté une option de connexion à l’aide d’un navigateur Web, mais une nouvelle option rend ce processus beaucoup plus facile.

YouTube a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de vous connecter à votre compte YouTube sur votre téléviseur intelligent sans avoir à utiliser le clavier virtuel à l’écran. Il vous suffit d’approuver la tentative de connexion sur votre smartphone. Cela élimine le besoin de saisir manuellement votre adresse e-mail et votre mot de passe.

La nouvelle option de connexion mobile a été découverte par Android Police, et la page d’assistance de YouTube a été mise à jour avec des instructions sur la façon de se connecter avec votre appareil. Pour ce faire, accédez à la page d’accueil YouTube de votre téléviseur intelligent et cliquez sur le bouton « Se connecter » dans le coin supérieur gauche. Ensuite, sélectionnez l’option contextuelle « Connectez-vous avec votre téléphone ». L’étape suivante consiste à autoriser l’accès sur votre téléphone Android en ouvrant l’application YouTube, puis en associant votre compte existant.

En plus de la nouvelle fonctionnalité de connexion mobile, YouTube affiche désormais de manière dynamique la résolution active de votre lecture vidéo actuelle de SD jusqu’à 8K. Avant ce changement, vous deviez ouvrir le mini-menu contextuel pour vérifier la résolution de lecture vidéo.

YouTube a également modifié le menu des sous-titres, en ajoutant de nouvelles options pour modifier la police et la taille de la police sans interrompre la lecture vidéo. Vous pouvez également modifier la couleur de l’arrière-plan et de la fenêtre.

À la fin de l’année dernière, YouTube a déployé une interface utilisateur de liste de lecture appropriée sur Android TV et Google TV, affichant le nom de la liste de lecture et d’autres détails sur le côté gauche de l’écran au lieu de lire l’intégralité de la liste de lecture une fois cliqué. Le service a également annoncé l’arrivée de chapitres vidéo sur les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux vidéo.

Les mises à jour les plus récentes sont un peu tardives, mais elles constituent une amélioration bienvenue de l’interface Smart TV de YouTube. Les nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles sur une large gamme de modèles de téléviseurs intelligents, y compris les meilleurs téléviseurs Android.

