YouTube répond à 5 questions courantes sur le fonctionnement de ses algorithmes de recommandation

YouTube a cherché à mieux comprendre comment ses algorithmes décident quelles vidéos mettre en avant pour chaque utilisateur, en répondant à certaines questions courantes sur ses systèmes de recherche et de découverte, ce qui pourrait donner une orientation supplémentaire à l’approche de votre plate-forme.

Dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Creator Insider, Rachel Alves de YouTube répond à cinq questions posées par les créateurs YouTube concernant l’utilisation des balises, des recommandations, des mises à jour d’algorithmes, etc.

La valeur de ces informations dépendra des spécificités de votre chaîne, mais en résumé :

Devriez-vous partager vos vidéos en dehors de YouTube, étant donné que YouTube n’est peut-être pas en mesure d’attribuer toutes les mesures d’engagement hors plate-forme ?

Alves dit que les créateurs devraient « absolument » partager leurs vidéos en dehors de YouTube, car cela ne peut qu’augmenter vos chances de découverte en fonction de l’activité des téléspectateurs, indépendamment de l’attribution directe.

« Si vos vidéos génèrent plus de trafic provenant de sources externes, comme les réseaux sociaux, cela augmente probablement votre potentiel d’être découvert par plus de téléspectateurs. Un autre avantage est que ces téléspectateurs ont désormais cette vidéo dans leur historique de visionnage, il est donc plus probable qu’ils se voient recommander l’une de vos autres vidéos à l’avenir.

Pourquoi les gens reçoivent-ils des recommandations pour les vidéos mises en ligne il y a 10 à 12 ans ?

Alves dit que le système de YouTube est conçu pour faire correspondre les téléspectateurs avec des vidéos qu’ils sont susceptibles d’apprécier, quelle que soit la date de publication de cette vidéo. Cela signifie que même les vidéos plus anciennes, qui suscitent toujours un engagement relativement élevé, continueront d’être recommandées en fonction des intérêts des téléspectateurs.

YouTube a besoin d’un nouveau moyen de mettre en avant les nouveaux créateurs

Alves dit que de nombreux téléspectateurs le demandent et note que YouTube a récemment déployé son onglet « Nouveau pour vous » pour mettre en évidence davantage de chaînes en dehors de l’expérience de visionnage habituelle de chaque téléspectateur.

Lorsque vous appliquez des balises vidéo, devez-vous vous concentrer sur des balises spécifiques ou sur des sujets de correspondance plus larges pour maximiser la découverte ?

Les balises vidéo de YouTube offrent aux créateurs un autre moyen d’aligner leur contenu sur des requêtes spécifiques, bien que YouTube note spécifiquement que les balises ne sont pas une considération majeure pour l’algorithme.

« Les tags sont des mots-clés descriptifs que vous pouvez ajouter à votre vidéo pour aider les téléspectateurs à trouver votre contenu. Le titre, la miniature et la description de votre vidéo sont des métadonnées plus importantes pour la découverte de votre vidéo. Ces principales informations aident les téléspectateurs à décider quelles vidéos regarder.

Alves le réitère, conseillant aux créateurs de se concentrer sur les éléments sur lesquels les téléspectateurs prennent des décisions lorsqu’ils choisissent ce qu’ils veulent regarder – donc le titre, la vignette et la description. Alves dit que les créateurs feraient mieux de se concentrer sur ce qui fonctionne pour d’autres vidéos similaires liées à leur sujet, plutôt que d’optimiser les balises.

YouTube a-t-il modifié son algorithme récemment ?

Alves dit que YouTube apporte toujours des modifications à ses algorithmes, mais note qu’ils reçoivent beaucoup plus de requêtes sur les changements d’algorithmes possibles à cette période de l’année.

Alves dit que cela est probablement dû à des changements à grande échelle dans le comportement des téléspectateurs, causés par le retour à l’école aux États-Unis. Avec le retour des élèves à l’école, cela signifie souvent que les chaînes voient un changement dans leurs métriques, avec moins de vues en semaine, mais une activité plus élevée le week-end.

Cela peut donner l’impression que quelque chose a changé avec l’algorithme, alors qu’en réalité, le changement est relatif au comportement du téléspectateur causé par des changements de mode de vie extérieurs.

Il n’y a aucun aperçu qui change la donne, en tant que tel, dans ce nouvel aperçu, mais il fournit un peu plus de contexte sur le fonctionnement des systèmes de YouTube et sur la manière dont le contenu est présenté à chaque utilisateur dans l’application.

Cela pourrait vous aider à mieux comprendre certains des éléments et à en tenir compte dans votre planification.