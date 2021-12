YouTube révèle que des millions de vidéos font l’objet de réclamations incorrectes pour atteinte aux droits d’auteur

Plus de 2,2 millions de vidéos YouTube ont fait l’objet de réclamations pour atteinte aux droits d’auteur qui ont ensuite été annulées entre janvier et juin de cette année, selon un nouveau rapport publié par la société aujourd’hui. Le rapport sur la transparence des droits d’auteur est le premier du genre publié par YouTube, qui dit qu’il sera mis à jour tous les deux ans à l’avenir.

Les 2,2 millions de réclamations incorrectes représentent moins de 1 % des plus de 729 millions de réclamations pour atteinte aux droits d’auteur émises au cours du premier semestre de cette année, dont 99 % provenaient de Content ID, l’outil d’application automatisé de YouTube. Lorsque les utilisateurs ont contesté ces retraits, l’affaire a été résolue en faveur du téléchargeur de la vidéo 60 % du temps, selon le rapport.

Bien que les réclamations de droits d’auteur erronées soient une goutte dans le seau à plus grande échelle, les créateurs de YouTube se plaignent depuis longtemps de la façon dont la plate-forme traite les réclamations, affirmant qu’une application trop agressive ou injustifiée peut entraîner une perte de revenus. Les réclamations pour atteinte aux droits d’auteur peuvent entraîner le blocage de vidéos, la mise en sourdine du son ou le retour des revenus publicitaires au propriétaire des droits. Ce nouveau rapport donne forme à un problème que YouTube lui-même a reconnu avoir besoin d’être mis à jour.

En 2019, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a déclaré dans un article de blog que la société avait entendu les préoccupations des créateurs et que YouTube « explorait des améliorations pour trouver le bon équilibre entre les titulaires de droits d’auteur et les créateurs ».

Le nouveau rapport note qu’« aucun système n’est parfait » et que des erreurs se produisent même avec des garde-fous mis en place pour empêcher les abus des mécanismes d’application. « Lorsque des litiges ont lieu, le processus fourni par YouTube offre un véritable recours, et plus de 60 % de ces litiges ont été résolus en faveur du téléchargeur », indique le rapport.