YouTube s’associe à Ed Sheeran pour une nouvelle promotion pour les courts métrages YouTube

Alors que les plateformes sociales facilitent la création de nouveaux influenceurs, avec d’énormes adeptes à part entière, il y a encore beaucoup à dire sur l’attrait des stars du rock classiques et des héros de cinéma pour aider à attirer le public et à susciter l’intérêt pour les applications sociales.

YouTube s’y penche cette semaine, en s’associant au musicien Ed Sheeran pour héberger des extraits de ses dernières chansons exclusivement dans des clips YouTube Shorts.

L’initiative permettra aux utilisateurs de YouTube Shorts d’accéder à 14 nouvelles pistes d’Ed Sheeran avant leur sortie officielle (le 29 octobre), tandis que les utilisateurs de Shorts pourront également créer leurs propres prises #SheeranShorts pour chaque piste.

Ce qui amènera sans aucun doute de nombreux fans d’Ed Sheeran à Shorts et suscitera plus d’intérêt pour l’option. YouTube note que Sheeran est l’un des 10 artistes les plus abonnés sur la plate-forme (à 49,1 millions d’abonnés), et la campagne élargie semble être un bon moyen d’aider à maximiser l’intérêt pour l’option de type TikTok de YouTube – qui, idéalement, l’aidera également à empêcher les utilisateurs de passer à TikTok à la place.

Fait intéressant, TikTok utilise également des célébrités dans sa dernière campagne promotionnelle, avec The Rock et Heidi Montag participant à sa campagne « Discover My World ».

Encore une fois, il y a beaucoup à dire sur l’attrait des grandes stars, et bien que la construction d’un écosystème de créateurs durable et bénéfique soit également la clé de la croissance de la plate-forme, ces nouvelles campagnes séduiront sans aucun doute les millions de fans respectifs de ces célébrités. utilisateurs.

Cela contribuera-t-il à stimuler l’intérêt pour les courts métrages YouTube à long terme ? Il est difficile de dire si Shorts a une place sur YouTube en particulier, mais YouTube dit que Shorts génère déjà 6,5 milliards de vues par jour et se développe rapidement sur plusieurs marchés.

Cela garantira peut-être que YouTube conservera son avance en tant que plate-forme vidéo en ligne de choix, tandis que la structure de monétisation avancée de la plate-forme pour les créateurs garantira également qu’elle est bien positionnée pour capitaliser sur la nouvelle vague de créateurs qui cherchent à maximiser leur potentiel de revenus. .

TikTok développe également ses propres programmes d’incitation, axés sur le commerce électronique, mais à l’heure actuelle, YouTube est la principale plate-forme de revenus et pourrait le rester pendant un certain temps.

C’est, espère que YouTube, que c’est là qu’il peut battre TikTok, en offrant une voie de monétisation plus complète aux créateurs. Et s’il peut fournir une alternative viable à TikTok dans Shorts, en augmentant son audience, cela pourrait également ajouter à l’attrait continu de la plate-forme.