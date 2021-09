YouTube s’attaque enfin aux contenus anti-vaccins

in

YouTube étend ses politiques de désinformation médicale avec de nouvelles directives sur les vaccins approuvés. La politique mise à jour vise à lutter contre la désinformation liée aux vaccins sur sa plateforme.

Les nouvelles directives s’appliqueront non seulement au contenu sur les vaccins COVID-19, mais également aux vaccinations de routine comme contre la rougeole et l’hépatite B. YouTube affirme avoir supprimé plus de 130 000 vidéos pour violation de ses politiques de vaccin COVID-19 depuis l’année dernière.

Toute vidéo alléguant à tort que les vaccins approuvés sont dangereux et pourraient avoir des effets néfastes sur la santé, affirmant que les vaccins ne sont pas efficaces pour réduire la transmission d’une maladie ou diffusant des informations erronées sur les substances contenues dans les vaccins sera désormais supprimée.

Cela inclurait des vidéos qui prétendent faussement que les vaccins approuvés peuvent provoquer l’autisme, le cancer ou l’infertilité, ou que les vaccins contiennent des substances qui pourraient permettre de suivre le receveur. Cependant, la plate-forme vidéo appartenant à Google a averti qu'”il faudra du temps” pour que ses systèmes renforcent pleinement l’application.

Les exceptions importantes aux nouvelles directives incluent le contenu lié aux politiques vaccinales, aux nouveaux essais de vaccins et aux succès ou échecs historiques des vaccins. YouTube continuera également à autoriser les témoignages personnels liés aux vaccins. YouTube dit avoir consulté des organisations de santé et des experts du monde entier pour développer sa nouvelle mise à jour de sa politique sur les vaccins.

YouTube a également réitéré son objectif de lutter contre la désinformation sur la santé et a déclaré qu’il continuerait d’investir dans des politiques et des produits pour mettre des informations de haute qualité à la disposition des téléspectateurs.

La Russie, cependant, ne semble pas très satisfaite de la mise à jour de la politique de YouTube sur le contenu des vaccins. YouTube a démantelé plus tôt dans la journée les chaînes allemandes Russia Today du diffuseur soutenu par l’État russe pour avoir enfreint sa nouvelle politique. La Russie a maintenant menacé de bloquer YouTube si elle ne rétablissait pas la chaîne.

