YouTube se bloque sur des millions de téléviseurs intelligents | La technologie

Apparemment, l’application YouTube TV sur certains téléviseurs intelligents et sur des appareils tels que Roku ou Chromecast rencontre un certain nombre de problèmes de blocage.

Si vous avez expérimenté erreurs avec YouTube TV sur votre smart TV, vous n’êtes pas le seul, étant donné qu’au cours des dernières heures, une série de bugs liés au gel de l’application ont été signalés qui affectent apparemment les utilisateurs de Roku, mais aussi les appareils Chromecast, Fire TV, Apple TV et autres .

Selon les commentaires de 9to5google, certains utilisateurs de téléviseurs intelligents de différentes marques ont signalé qu’ils rencontraient des erreurs de blocage dans l’application YouTube TV. Apparemment, ce problème a commencé à apparaître il y a quelques jours après une mise à jour de la plate-forme Roku.

En principe, cette erreur de blocage d’application n’affecte pas les utilisateurs de smartphones et de tablettes, et bien que ce problème semble être plus présent sur les appareils Roku, il existe également d’autres appareils prétendument affectés, tels que ceux mentionnés ci-dessus.

Désolé d’entendre cela – juste pour clarifier, rencontrez-vous ce problème sur Roku ? Si oui, nous sommes déjà au courant de ce problème et notre équipe travaille actuellement sur un correctif. Nous vous informerons dès que nous recevrons une mise à jour. Faites-nous savoir si c’est quelque chose de différent. – TeamYouTube (@TeamYouTube) 20 novembre 2021

D’une part, Google a confirmé qui travaillent pour résoudre ce problème et d’autre part, Roku lui-même a clarifié qu’il y avait des problèmes avec Roku OS 10.5 et cela affecte principalement les appareils de transmission et les téléviseurs plus anciens.

Ils recommandent aux utilisateurs de rechercher une mise à jour du système plus récente, bien que la communauté conseille de redémarrer l’appareil soit avec le bouton correspondant, soit en le débranchant du réseau et en le rebranchant.

Dans notre cas, avec une smart TV pluriannuelle et une Fire TV à la pointe de la technologie, nous n’avons rencontré aucune erreur de blocage sur YouTube TV, avec ce qui semble être un problème limité.