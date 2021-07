YouTube Shorts étend son déploiement mondial concurrent de TikTok

YouTube Shorts obtient une expansion mondiale dans plus de 100 pays – mettant son concurrent TikTok au premier plan.

Les courts métrages YouTube ont d’abord été disponibles en Inde à la fin de l’année dernière avant de s’étendre aux États-Unis en 2021. Désormais, des personnes de plus de 100 pays différents pourront créer des vidéos courtes sur YouTube. Ces outils de création sont déployés pour tout le monde, ce qui, espère YouTube, contribuera à augmenter le contenu abrégé sur la plate-forme.

YouTube ressemble de plus en plus à TikTok à mesure que YouTube Shorts se mondialise, tandis que TikTok adopte des vidéos plus longues comme YouTube.

Il est intéressant de voir les deux plateformes vidéo s’affronter et se copier. TikTok autorise désormais les vidéos d’une durée maximale de trois minutes, ce qui correspond à environ la durée moyenne des vidéos YouTube au démarrage du service.

TikTok dit qu’il donne aux créateurs plus de flexibilité dans le contenu qu’ils créent, en particulier pour ceux qui créent des tutoriels de cuisine et de beauté. Les tutoriels de cuisine et de beauté jouissent depuis longtemps d’un énorme marché sur YouTube, c’est pourquoi TikTok adopte des vidéos plus longues.

Mais cela signifie également que nous sommes plus susceptibles de voir des vidéos musicales exclusives à TikTok à l’avenir. D’autant plus qu’il est de plus en plus courant que les stars de TikTok soient retirées du service pour signer un accord avec une myriade de maisons de disques. Selon TikTok, plus de 70 artistes qui se sont lancés sur la plateforme ont signé des contrats d’enregistrement majeurs.

Alors que de nombreuses personnes ont commencé à être découvertes sur YouTube, TikTok a récemment volé ce tonnerre. YouTube espère que sa plate-forme vidéo abrégée inspirera davantage de créations musicales sur la plate-forme. C’est parce que chaque vidéo sur YouTube peut être utilisée comme bande-son pour un court métrage.

N’importe quelle vidéo musicale, n’importe quel mème, n’importe quoi peut devenir la musique de fond des courts métrages YouTube. Les créateurs peuvent désactiver cette fonctionnalité, mais la plupart seront d’accord pour la nature purement virale de la façon dont les vidéos TikTok et les courts métrages YouTube sont partagés.

YouTube veut également éliminer les questions de la découverte musicale avec sa plate-forme Shorts. Si vous entendez une chanson à succès sur TikTok, il vous reste souvent à chercher des paroles sur Google pour découvrir le nom. Mais les utilisateurs de Shorts peuvent accéder à la vidéo musicale originale à partir du Short original. C’est incroyablement précieux quand quelque chose comme un skateur buvant du jus de canneberge et chantant « Dreams » de Fleetwood Mac devient viral.

YouTube souhaite que les utilisateurs découvrent de la musique nouvelle et ancienne via YouTube Shorts, visionnent l’album sur YouTube Music, et éventuellement achètent des billets de concert ou s’abonnent à la chaîne des artistes… sur YouTube.

“C’est formidable d’avoir un autre véhicule promotionnel”, a déclaré Lyor Cohen, responsable YouTube de la musique, à Digital Music News. “Et un autre véhicule promotionnel lié à l’économie est tout simplement fantastique.”