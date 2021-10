YouTube Shorts s’associe à Ed Sheeran pour un aperçu complet de l’album

Ed Sheeran donne à ses fans un aperçu complet de son album = sur YouTube Shorts.

L’album sort ce vendredi, mais YouTube Shorts en fait la promotion avec 14 vidéos. « Les 14 courts métrages résument le parcours très personnel de l’album d’Ed Sheeran – quatre ans de préparation – chacun donnant vie aux moments intimes et quotidiens qui se reflètent dans les chansons », lit-on dans le communiqué de presse.

« J’ai passé une journée très amusante à filmer mes courts métrages YouTube », déclare Ed Sheeran. « J’ai toujours vraiment apprécié le processus de clip vidéo, donc c’était amusant d’explorer une nouvelle façon de le faire en canalisant le thème de chaque chanson d’une manière unique, tout en vous donnant un aperçu de l’album ! »

The Shorter Side of = TracklistTidesShiversFirst TimesBad HabitsOverpass GraffitiThe Joker and the QueenLeave Your LifeCollide2stepStop the RainLove in Slow MotionVisiting HoursSandmanBe Right NowLa présence d’Ed Sheeran sur YouTube a considérablement augmenté depuis 2006. Il est l’un des 10 artistes les plus abonnés sur YouTube.

Il a quatre vidéos dans le Billion Views Club, dont « Thinking Out Loud », « Perfect », « Photograph » et « Shape of You ». « Shape of You » est une vidéo record, devenant la deuxième vidéo la plus rapide à atteindre un milliard de vues.

« Dès le premier jour, je savais qu’Ed et sa musique auraient un impact mondial durable et cela reste vrai aujourd’hui », déclare Lyor Cohen, responsable mondial de la musique chez YouTube. « Ed Sheeran est un conteur et je suis tellement content qu’il utilise YouTube Shorts pour donner à ses fans un aperçu audio et visuel de son nouvel album incroyablement puissant. Ce sera un moment inoubliable. »

C’est certainement intéressant de voir YouTube Shorts rivaliser avec TikTok pour attirer l’attention de l’industrie musicale. TikTok s’est imposé comme l’outil de découverte musicale pour la génération « Zoomer » – mais YouTube n’est pas prêt à abandonner ce titre si facilement. Les courts métrages YouTube sont facilement devenus ce qui se rapproche le plus de la concurrence de TikTok, malgré les efforts de Facebook avec Instagram Reels.