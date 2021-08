YouTube Star KSI vendu sur Bitcoin, déclare que c’est l’avenir ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





La star de YouTube KSI semble être entièrement vendue sur Bitcoin. JJ Olatunji, ou “KSI”, comme il est communément appelé, a montré son soutien à la plus grande crypto-monnaie. S’adressant à GQ, le YouTuber de 28 ans qui a gagné plus de 30 millions d’abonnés sur YouTube, semble être tout à fait favorable à une forme alternative de plan de relance qui, selon lui, devrait être distribué en Bitcoin.

Il l’a fait savoir en réponse à la question de savoir ce qu’il ferait s’il devenait Premier ministre du Royaume-Uni, en disant;

«Je donnerais à tout le monde pour 100 £ de Bitcoin – comme un plan de relance Bitcoin pour tous. Je suis vraiment dans la crypto. Je pense que Bitcoin est l’avenir. Cela va certainement être à long terme”

Graphique BTCUSD par TradingView

De plus, au cours de l’entretien, il devient plus clair que KSI est bien informé sur l’actif. Avec une valeur nette estimée à 15 millions de dollars, le millionnaire Youtuber et rappeur pourrait investir dans à peu près n’importe quelle entreprise. Mais Bitcoin semble avoir complètement attiré son attention, car il a défendu la crédibilité de l’actif contre le fiat en utilisant l’avantage de limite d’offre dont dispose Bitcoin.

« Regardez simplement à quel point l’argent est inflationniste, par rapport au Bitcoin, qui ne l’est pas. Il y a un montant fixe – vous ne pouvez pas augmenter le montant de Bitcoin et cela a de la valeur. J’ai l’impression que beaucoup de gens ne voient pas vraiment ça : ils essaient de chercher de l’argent rapidement du genre « Oh, je veux entrer et sortir ». C’est une chose de long-courrier et je suis ici pour le voyage.

Gardez à l’esprit que KSI ne fait pas que parler. Le rappeur qui a acheté des crypto-monnaies d’une valeur de 2 millions de livres sterling en décembre 2020, a obtenu 7 millions de livres sterling de l’investissement, bien qu’il en ait perdu une partie dans le bain de sang du marché, KSI est toujours très confiant dans l’avenir des monnaies numériques.

« Cela a été un voyage complet, mais je devais en faire l’expérience. Je le comprends parfaitement maintenant, j’ai mis de l’argent dans des choses où je me suis essentiellement endetté et je me suis un peu trop endetté à un point où j’ai perdu de l’argent à cause de cela.

Il insiste sur le fait qu’investir dans des monnaies numériques n’est pas du tout un pari et qu’il est reconnaissant d’avoir acquis des expériences tangibles. Va-t-il prendre du recul par rapport à Crypto en attendant ? Certainement pas. KSI estime qu’il continuera à affluer dans les monnaies numériques. Et nous pensons que Bitcoin constituera une partie décente de son portefeuille, étant donné qu’il maintient sa confiance dans la principale crypto-monnaie.